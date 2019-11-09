Чем займется российский альянс по развитию искусственного интеллекта

Принцип объединения – в его открытости, обратил внимание президент Сбербанка Герман Греф. «Наша роль скорее экспертная, мы хотим, чтобы собрались компании, которые лучше всех понимают в этой области», – согласился гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож. Партнеры альянса не собираются просить для консорциума бюджетные деньги и преференции, напротив, они собираются инвестировать свои средства и ресурсы и надеются на присоединение других участников, отметил Греф. Текущие партнеры составят конкретный план действий и в ближайшее время распределят сферы ответственности и проекты по нему, чтобы была возможность сотрудничать с государством, заключать государственно-частные партнерства (ГЧП), рассказал президент Сбербанка. ГЧП – это не ключевой потенциал, если удастся решить вопрос с генерированием данных, режимом их оборота и другой регуляторикой, уверен вице-премьер по цифровой экономике Максим Акимов.