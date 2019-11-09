Чем займется российский альянс по развитию искусственного интеллекта
Продвигать российские технологии на основе искусственного интеллекта (ИИ) будут Сбербанк, «Яндекс», Mail.ru Group, МТС, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и «Газпром нефть». 9 ноября они подписали соглашение о создании альянса. О содержании документа «Ведомостям» рассказали два человека из разных структур – участников альянса.
Искусственный интеллект – это комплекс технологий, который позволяет имитировать сознание и мышление человека, включая способности самообучаться и искать решения без заранее заданного алгоритма.
«Умение работать с искусственным интеллектом должно стать обязательным требованием к любой профессии – в экономике, бизнесе, образовании, здравоохранении, правоохранительной сфере. И, конечно, на всех уровнях власти», – перечислил президент Владимир Путин на пленарной сессии конференции AI Journey 9 ноября.
Президент отдельно указал на необходимость внедрять ИИ в госуправлении. «Потенциал применения искусственного интеллекта огромен, причем в абсолютно любых отраслях. Технологии искусственного интеллекта позволяют избавиться от косности и неповоротливости бюрократической машины, кардинально повысить прозрачность и эффективность административных процедур, что чрезвычайно важно для устойчивости общества. Потому что только в этом случае люди будут видеть, что и как делает власть и чем она руководствуется в принятии тех или других решений», – заявил Путин.
О чем договорились
Участники альянса рассчитывают ускорить развитие технологий на основе искусственного интеллекта за счет объединения усилий, следует из соглашения. Вместе они планируют создавать технологические компоненты в области ИИ, помогать разрабатывать регуляторную базу, привлекать инвестиции, проводить исследования (обеспечивая совместный спрос на них и формируя совместные полигоны для тестирования решений), активно продвигать технологии в сфере ИИ и обучать новые кадры.
Представитель РФПИ накануне заявил «Ведомостям», что фонд возьмет на себя не только привлечение инвестиций в российские компании, которые используют технологию искусственного интеллекта, но и вывод этих компаний на зарубежные рынки. «Сейчас фонд уже привлек от своих и международных партнеров $2 млрд для инвестиций в российские ИИ-компании», – сказал он. Mail.ru Group будет отвечать за стимулирование внедрения практических кейсов и сможет делиться показательными примерами и лучшими B2B-практиками применения цифровых технологий для развития бизнеса, добавил гендиректор интернет-холдинга Борис Добродеев. Также альянс сконцентрируется на выработке единых принципов использования данных, заявил президент МТС Алексей Корня. Кроме того, технологические решения в сфере ИИ перспективно развивать на базе обезличенных данных о 78 млн абонентов, считает он.
Альянс не будет юридическим лицом, рассказали собеседники «Ведомостей», но получит право при желании создавать новые компании под свои отдельные функции. По общему правилу для участников все действия альянса они предпринимают за свой счет и соглашаются выделять необходимые для этого ресурсы, включая технические и кадровые, гласит соглашение. Также для совместного финансирования проектов участники могут дополнительно создавать фонды, ассоциации и другие структуры.
Принцип объединения – в его открытости, обратил внимание президент Сбербанка Герман Греф. «Наша роль скорее экспертная, мы хотим, чтобы собрались компании, которые лучше всех понимают в этой области», – согласился гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож. Партнеры альянса не собираются просить для консорциума бюджетные деньги и преференции, напротив, они собираются инвестировать свои средства и ресурсы и надеются на присоединение других участников, отметил Греф. Текущие партнеры составят конкретный план действий и в ближайшее время распределят сферы ответственности и проекты по нему, чтобы была возможность сотрудничать с государством, заключать государственно-частные партнерства (ГЧП), рассказал президент Сбербанка. ГЧП – это не ключевой потенциал, если удастся решить вопрос с генерированием данных, режимом их оборота и другой регуляторикой, уверен вице-премьер по цифровой экономике Максим Акимов.
Что власти поручали и обещали искусственному интеллекту
В октябре президент Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта – ее основными разработчиками были Сбербанк и правительство. Участники альянса в соглашении указали, что будут координировать работу других компаний и научных объединений согласно этому документу, отметили собеседники «Ведомостей».
Со ссылкой на международных экспертов (без уточнений, на каких), авторы стратегии оценили мировой рынок решений на основе искусственного интеллекта в $21,5 млрд. К 2024 г., по прогнозам аналитиков, он достигнет почти $140 млрд, а рост мировой экономики тогда же составит не менее $1 трлн.
Основные приоритеты нацстратегии – сделать планирование и прогнозирование управленческих решений более эффективным, автоматизировать рутинные процессы, повысить безопасность работы сотрудников и лояльность клиентов. Для этого нужно разрабатывать и развивать профильное программное обеспечение и оборудование, повышать доступность и качество данных, создать комплексную систему регулирования в сфере ИИ.
В мае Акимов предложил выделить ИИ в отдельный проект «Цифровой экономики», его бюджет вице-премьер оценил в 90 млрд руб. А в качестве испытательного полигона для искусственного интеллекта Греф в мае предложил Москву, мэр города Сергей Собянин тогда назвал идею хорошей, но информации о создании особого правового режима в столице еще нет. «Мы завершаем разработку проекта, сейчас сроки стоят до 15 декабря, в ближайшие недели будем вносить проект в правительство», – уточнил министр экономического развития Максим Орешкин.