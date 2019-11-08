Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта

Представитель РФПИ заявил «Ведомостям», что фонд возьмет на себя не только привлечение инвестиций в российские компании, которые используют технологию искусственного интеллекта, но и их вывод на зарубежный рынок. «Сейчас фонд уже привлек от своих и международных партнеров $2 млрд для инвестиций в российские ИИ-компании», – добавил он.