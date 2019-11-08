Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта
Сбербанк, «Яндекс», «Газпром нефть», РФПИ, Mail.ru Group и МТС создадут альянс по развитию искусственного интеллекта, заявил президент Сбербанка Герман Греф. «В эти два дня мы окончательно конституируем создание альянса российских компаний в области искусственного интеллекта», – уточнил он (цитата по ТАСС).
Проект будет реализовываться в формате государственно-частного партнерства. Курировать работу альянса будет Минэкономразвития. Партнером со стороны государства станет вице-премьер Максим Акимов. По словам Грефа, консорциум будет создан в открытом формате и подразумевает участие в нем компаний любых размеров. «Мы приглашаем все компании в него, от больших до маленьких», – заявил Греф.
Соглашение о создании альянса стороны подпишут завтра, 9 ноября, в будущем они готовы обсуждать создание юрлица, говорит собеседник «Ведомостей» в одной из компаний.
Представитель РФПИ заявил «Ведомостям», что фонд возьмет на себя не только привлечение инвестиций в российские компании, которые используют технологию искусственного интеллекта, но и их вывод на зарубежный рынок. «Сейчас фонд уже привлек от своих и международных партнеров $2 млрд для инвестиций в российские ИИ-компании», – добавил он.
Президент МТС Алексей Корня отметил, что альянс позволит сформировать в России необходимую инфраструктуру для быстрого развития технологий на базе искусственного интеллекта. «Важными направлениями партнерства станут совместная выработка единых принципов использования данных, объединение усилий для анализа перспектив внедрения в России инновационных решений, а также сотрудничество в части образовательных проектов для подготовки кадрового резерва», – сказал он.
В Mail.ru Group и «Газпром нефти» подтвердили, что участвуют в создании альянса. В «Яндексе» от комментариев отказались. «Ведомости» ожидают комментария Минэкономразвития.