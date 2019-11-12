S&P: слабые темпы роста экономики ограничат развитие рынка страхования в России
Слабые темпы роста экономики России ограничат развитие российского рынка страхования, утверждается в докладе «Оценка отраслевых и страновых рисков страхового сектора: Российский сектор страхования иного, чем страхование жизни, агентства», подготовленном S&P Global Ratings. «Несмотря на прогнозируемый рост реального ВВП в среднем на уровне 1,3% в 2019 г., мы оцениваем такие темпы роста как недостаточные для обеспечения значительного развития сектора страхования иного, чем страхование жизни, поскольку эти показатели связаны», – поясняется в документе.
Давление на рост экономики и на рост российского сектора страхования (без учета рынка страхования жизни) помимо неблагоприятного инвестклимата и негативных демографических показателей оказывает также повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС), слабые темпы роста реальной зарплаты и неблагоприятные условия кредитования, отмечается в докладе. Негативно влияют на рынок страхования и задержки финансирования инфраструктуры, сложные условия ведения операционной деятельности для страховщиков, невысокие показатели экспорта на фоне замедления темпов роста мировой экономики из-за торговой войны США и Китая.
S&P прогнозирует низкие темпы роста страховой премии в 2019–2020 гг. Снижение может коснуться доходности инвестиций страховщиков по сравнению с пиковым уровнем в 2015–2016 гг., утверждается в документе. Положительное влияние при этом оказывают высокие, несмотря на снижение, показатели прибыльности и повышение качества регулирования, считают эксперты агентства. Они полагают, что перспективы роста рынка будут ограничены в сегменте автострахования в основном за счет усиления конкуренции, низкого уровня доходов, постепенной либерализации законодательства, регулирующего ОСАГО.