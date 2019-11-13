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Советник предправления Промсвязьбанка ответил на обвинения в домашнем насилии

Ведомости
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Советник председателя правления Промсвязьбанка Юрий Новожилов заявил «Ведомостям», что удивлен распространяемой информацией о том, что он избил своего сына. Новожилов утверждает, что его сын здоров и ходит в школу. В Промсвязьбанке сообщили, что информацией о взаимоотношениях своего сотрудника с бывшей супругой не располагают.

Ранее проект Baza сообщил, что Новожилов избил своего 12-летнего сына за плохие оценки. Мальчик был госпитализирован с травмами головы. По информации издания, полиция начала проверку.

В октябре «Альфа-капитал» уволил члена правления Евгения Живова после обвинений в домашнем насилии. Жена Живова рассказала на своей странице Facebook, что он избил ее и одну из их дочерей. К посту она приложила фотографии себя и дочери с синяками, а также протокол об административном правонарушении. Живов заявил, что никого не бил.

Новожилов пришел в Промсвязьбанк в 2018 г. До этого он шесть лет работал исполнительным директором НПФ «Благосостояние».

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Финансы
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Сбербанк временно снизил ставки по потребительским кредитам

Ведомости
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Сбербанк снизил ставку по потребительским кредитам в рамках новогодней акции на 1 процентный пункт (п. п.) по сравнению с базовыми условиями, говорится в сообщении банка. Акция действует до  30 января 2020 г. включительно.

Теперь минимальная ставка «Потребительский кредит без обеспечения» составляет 11,9%. Под такой фиксированный процент выдаются кредиты на сумму от 1 млн руб.  Кредиты на сумму от 300 000 до 1 млн руб. зарплатным и пенсионным клиентам предлагаются под 11,9%–16,9%, остальным – под 12,9-16,9%. Ставки ссуд менее 300 000 руб. составляют 12,9%–19,9% и 13,9%–19,9% соответственно.

 Указанные ставки не зависят от наличия полиса страхования заемщика. «Предложение по страхованию жизни является добровольным и не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору», – передал через пресс-службу директор дивизиона «Занять и Сберегать» Сбербанка Сергей Широков.  По его данным, обычно ближе к концу года спрос на потребкредиты в среднем на 60% выше, чем в первые месяцы года.

В августе Сбербанк снижал ставки потребительских кредитов в рамках акции, действовавшей до 30 сентября. Тогда снижение было более существенным - 1,5 п. п., а минимальная ставка достигала 11,4% годовых.

8 ноября Сбербанк также снизил на 0,2 п. п. до 7,1% ставки по ипотечным кредитам сроком до семи лет на покупку квартир в новостройках в рамках программы субсидирования с застройщиками

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Бизнес
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Продажи Coca-Cola в России снизились из-за холодной погоды

Ведомости
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Продажи Coca-Cola в России в III квартале сократились на 7% из-за холодной погоды, сообщила Coca-Cola Hellenic Bottling Company, крупнейший боттлер The Coca-Cola Company. Несмотря на это, компания нарастила свою долю в категории газированных напитков благодаря ценовой и ассортиментной политике. Отмечается, что продажи энергетиков продолжили двузначный рост, в то время как продажи соков сокращаются.

В целом продажи Coca-Cola на развивающихся рынках выросли на 3% до 322,5 млн кейсов (в одном кейсе 9 л). Рост был зафиксирован в Румынии, Нигерии и на Украине, однако он был частично нивелирован падением в России.

Общие продажи компании выросли на 1,1% до 622,4 млн кейсов. Выручка увеличилась на 5% до 1,96 млрд евро.

Coca-Cola Hellenic Bottling Company работает в 28 странах. В России у нее десять заводов по производству безалкогольных напитков и соков. Компания выпускает продукцию под брендами Coca-Cola, Sprite, Fanta, Bonaqua, Schweppes, Fuztea, Burn, «Добрый», Rich, «Моя семья» и другими. В прошлом году продажи компании в России выросли на 4,4% до 2 млрд л.

Ранее стало известно, что российский рынок пива, который в прошлом году немного вырос после почти десятилетнего падения, снова сокращается. Розничные продажи в июле – сентябре, по данным Росалкогольрегулирования, упали на 9,8%, производство снизилось на 5,6%. Одной из причин падения также стала холодная погода. Вторая причина – высокая база прошлого года из-за чемпионата мира по футболу.

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Экономика
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ВС распространил гарантии по амнистии капитала на административные дела

Ведомости
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Президиум Верховного суда (ВС) утвердил разъяснения о гарантиях, которые предоставляются лицам, подавшим спецдекларации по закону об амнистии капитала. «Ведомости» ознакомились с документом. Из него следует, что ВС запрещает использовать декларации для привлечения не только к уголовной, но и к административной ответственности.

«Режим хранения таких сведений и документов обеспечивают исключительно налоговые органы», – отмечается в документе. В нем подчеркивается, что спецдекларации не могут быть получены кем-либо кроме налоговых органов даже по запросу суда или на основании судебного решения. Таким образом декларации и сведения, содержащиеся в них, «не могут использоваться в качестве основания для возбуждения производства по делу об административном правонарушении или налоговом правонарушении в отношении декларанта». Доказательством по делу они также служить не могут, решил Верховный суд.

Ранее Верховный суд уже разъяснял, что поданные по амнистии капитала спецдекларации не могут использоваться в качестве доказательств по уголовным делам. Декларация может использоваться в суде только с согласия того, кто ее подал, отмечал ВС. Гарантии по закону об амнистии капитала распространяются не только на налоговые преступления, но и на все деяния, предусмотренные Уголовным кодексом.

Вопрос о законности использования в уголовных процессах деклараций, поданных по амнистии капитала, стал актуальным при рассмотрении дела Валерия Израйлита. Он обвиняется в выводе средств за границу при строительстве порта Усть-Луга в Ленинградской области. Одним из доказательств обвинения стала декларация, поданная Израйлитом в 2016 г. по амнистии капитала. Сотрудники ФСБ изъяли ее по решению суда из центрального офиса Федеральной налоговой службы.

Использование декларации оспаривалось защитой предпринимателя. Смольнинский районный суд Петербурга отказался исключать ее из уголовного дела. Но гарантии Верховного суда должны предотвратить ее использование против декларанта. Обвинение ранее заявляло, что не будет использовать декларацию в качестве доказательства, равно как и основанные на ней другие материалы, указано в постановлении Смольнинского суда.

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Бизнес
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«Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза»

Ведомости
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«Газпром» отменил запланированное на этой неделе размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Источники РБК пояснили, что претензии на эти средства может выдвинуть украинский «Нафтогаз», добивающийся исполнения решения Стокгольмского арбитража. Представитель «Газпрома» отказался от комментариев.

Собеседник «Интерфакса» не исключил, что в случае благоприятного момента «Газпром» может вернуться к идее размещения евробондов в ближайшее время. Для этого готовы все необходимые документы, добавил он.

Ранее Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» доплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг Киева за поставки газа на $2,018 млрд, по итогам двух арбитражных споров на поставку и транзит «Газпром» должен доплатить украинской компании $2,56 млрд. Пока «Газпром» отказывается выплачивать эти средства и обжалует эти решения.

Последнее размещение в этом году «Газпром» провел в феврале (на $1,25 млрд под 5,15% годовых). Тогда компания выпустила ценные бумаги на $1,25 млрд под 5,15% годовых. Общий спрос по финальной цене составил $3,5 млрд, а во время сбора заявок достигал $5 млрд, в 4,5 раза больше предложения. Сразу после этого «Нафтогаз» направил в адрес люксембургских подразделений крупнейших банков и Gaz Capital S.A. (эмитент старой базовой программы евробондов) и GazAsia Capital S.A. (SPV облигаций в японских иенах) уведомление об аресте любой задолженности и активов российской компании в Люксембурге. Окружной суд Люксембурга в июле отклонил жалобу «Газпрома» и подтвердил аресты активов на территории страны.

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Политика
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Руководство ростовского управления ФСИН заподозрили в разглашении гостайны

Ведомости
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Начальник ростовского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Муслим Даххаев и его заместители задержаны по подозрению в разглашении государственной тайны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замдиректора ФСИН Валерия Максименко. Он добавил, что в будущем задержанным могут быть предъявлены обвинения в коррупции.

Ранее источник агентства сообщал, что Даххаева и двух его замов проверяют по делу о взяточничестве. В кабинетах подозреваемых прошли обыски, сказал собеседник «Интерфакса». Другие подробности он не привел.

Согласно информации на сайте ростовского главка ФСИН, 57-летний Даххаев возглавил управление в июле прошлого года по указу президента. До этого он почти год исполнял обязанности начальника главка. Ранее Даххаев проходил службу в органах внутренних дел, в том числе был замминистра внутренних дел Дагестана. Награжден орденом Мужества и именным огнестрельным оружием.

Ростовское управление ФСИН до прихода Даххаева уже становилось объектом расследования дел о коррупции. В мае 2017 г. по подозрению в получении взятки в размере более 2 млн руб. был задержан замначальника главка Сергей Ральников. В начале июля того же года был уволен предшественник Даххаева Сергей Смирнов, позднее он стал фигурантом дела в отношении Ральникова. В июне 2018 г. Смирнов умер в СИЗО после тяжелой болезни. Дело Ральникова в этом году поступило в суд.

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Технологии
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Xiaomi с партнерам инвестировали в китайского конкурента Tesla $400 млн

Ведомости
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Китайская компания Xiaomi инвестировала в местного производителя электромобилей Xpeng Motors в раунде финансирования на $400 млн, сообщает агентство Bloomberg. В числе ранних инвесторов стартапа – Alibaba.

Основатель и исполнительный директор Xiaomi Лэй Цзюнь отметил, что обе компании хотят добиться в успехов разработке интеллектуальных транспортных средств. В заявлении, опубликованном на сайте Xpeng Motors, говорится, что стартап будет сотрудничать с Xiaomi в разработке технологий для подключения смартфонов к транспортным средствам.

Xpeng Motors была основана в 2014 г. в Гуанчжоу. Стартап по производству электромобилей создали выходцы из концерна FAW-Volkswagen. Компания c 2018 г. выпускает электрический кроссовер G3, в июне этого года она сообщила, что выпустила 10 000 машин этой модели. В апреле Xpeng Motors также представила седан P7, производство которого должно начаться весной 2020 г., а поставки – во II квартале 2020 г.

Bloomberg отмечает, что компания конкурирует как с местными производителями электромобилей, такими как NIO, так и с глобальными, например, с Tesla. Последняя летом подала иск в суд против бывшего сотрудника, который, как считает Tesla, передавал Xpeng Motors информацию, содержащую коммерческую тайну.

Бизнес
Новости

Starbucks откроет самую большую кофейню размером с пятиэтажное здание

Ведомости
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Американская сеть кофеен Starbucks откроет в США свое самое большое заведение, сообщает Bloomberg со ссылкой на гендиректора компании Кевина Джонсона. Оно будет совмещать кофейню и магазин и займет пятиэтажное здание в одном из самых дорогих торговых районов Чикаго.

Для Starbucks это шестое такое крупное заведение – пять других расположены в Сиэтле, Шанхае, Милане, Нью-Йорке и Токио. Они служат полигоном для тестирования более качественных продуктов и новых напитков, а также продуктов питания и даже коктейлей, отмечает агентство.

Кофейня в Чикаго начнет работать 15 ноября. Среди новинок там появятся выдержанные в виски кофейные зерна по $40 за восемь унций (примерно 230 г), сливочно-ореховый латте и мороженое.

Сеть кофеен Starbucks основана в 1971 г. В России открыто более 100 кофеен, большинство из которых находится в Москве. Первое заведение Starbucks открылось в столице в 2007 г. В конце октября компания отчиталась о результатах за 2019 финансовый год. Из отчетности следует, что в IV квартале этого года продажи выросли на 5% благодаря росту в США и Китае.

В прошлом году Starbucks открыл свое первое заведение в Италии, оно совмещает кафе и обжарочный цех. Заведение находится в центре Милана, рядом с Миланским собором, в здании, переоборудованном из бывшего почтового отделения.

Как выглядит первое заведение Starbucks в Италии

Технологии
Новости

Telegram попросил суд США отклонить иск против запуска криптовалюты Gram

Ведомости
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Компания Telegram Павла Дурова потребовала от суда отклонить иск Комиссии США по ценным бумагам и рынкам (SEC), которым запрещен выпуск ее криптовалюты Gram. Об этом говорится в судебном документе, опубликованном на сайте Courtlistener.

Telegram обвинил SEC в том, что регулятор действует волюнтаристски в новой юридической отрасли, не дает ясных инструкций и не уведомляет о своей позиции о том, что является нарушением закона, а что нет. «Теперь истец занял юридическую позицию, которая противоречит судебному прецеденту и публично выраженной позиции высокопоставленных чиновников, представляющих истца», – подчеркивается в документе.

Компания отметила, что ее криптовалюта пока не существует, но если когда-то и будет выпущена, то станет «валютой и/или продуктом, а не ценной бумагой, подпадающей под федеральные законы о ценных бумагах».

В середине октября SEC подала экстренный иск в связи с проведенным ICO Telegram, в результате которого компания привлекла $1,7 млрд. Регулятор через суд добился временного запрета на выпуск криптовалюты Gram компаниями Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. В качестве причины регулятор указал, что компании не зарегистрировали выпуск Gram должным образом. SEC утверждает, что Gram – это ценная бумага, а значит, ее выпуск предполагает раскрытие и выпуск проспекта. Позже Telegram уведомил суд США, что готов отложить запуск блокчейн-платформы и приостановить все операции со своей криптовалютой. Слушания по иску SEC к компании Telegram Group Inc. назначены на 18 февраля.

Бизнес
Новости

Основателя Cirque du Soleil задержали по подозрению в продаже марихуаны

Ведомости
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Основателя Cirque du Soleil Ги Лалиберте задержали во Французской Полинезии, сообщает местный телеканал Polynesie Premier. Его подозревают в распространении наркотиков.

Лалиберте выращивает марихуану на собственном острове Нукутепипи. Правоохранительные органы планируют допросить его по поводу возможной продажи наркотиков, которая должна была состояться в Таити через его сотрудника. Сейчас Лалиберте находится в полицейском участке в Папеэте. В среду он должен предстать перед судом. 

Адвокат Лалиберте заявил, что его подзащитный выращивает марихуану в личных медицинских целях и полностью отвергает слухи о том, что он имеет какое-либо отношение к продаже наркотиков.

Лалиберте основал Cirque du Soleil в 1984 г. В 2015 г. он продал большую часть своей доли в цирке американской инвестиционной компании TPG Capital и китайской Fosun International, оставив себе 10% компании. Forbes оценивает его состояние в $1 млрд.

Политика
Новости

ФСБ изъяла наркотики на 650 млн рублей из интернет-магазина

Ведомости
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность незаконного интернет-магазина, специализирующегося на продаже наркотических средств. Из его оборота было изъято 440 кг наркотиков на 650 млн руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При перевозке и сбыте наркотиков задержаны семь сотрудников этого интернет-магазина, выполнявших функции курьеров. Преступная организация действовала на территории Тверской, Воронежской, Московской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской, Тюменской, Томской и Челябинской областей. Среди изъятых наркотических средств были МДМА, a-PVP, мефедрон, гашиш. Название интернет-магазина в сообщении ФСБ не приводится, отмечается, что он был одним из крупнейших в даркнете.

Двое задержанных отвечали в преступной группировке за доставку особо крупных партий (от 150 до 300 кг) наркотиков из Москвы и Санкт-Петербурга в крупные города Поволжья, Урала, Сибири, отметила ФСБ. Остальные задержанные занимались оптовыми поставками запрещенных веществ – от 3 до 50 кг.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении, обороте и сбыте наркотических средств (ч. 5 ст. 228.1 УК). Задержанные арестованы. Когда произошло задержание, спецслужба не уточнила.

Политика
Новости

Путин наградил орденом Бориса Ротенберга

Ведомости
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Президент Владимир Путин наградил бизнесмена Бориса Ротенберга орденом Александра Невского. Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Предприниматель получил награду как гендиректор петербургского общества спортивных единоборств «Отечество», за заслуги в развитии физической культуры и спорта.

Ротенберг является мастером спорта СССР по дзюдо и борьбе самбо, в 1974 г. стал призером первенства СССР, входил в юношескую сборную страны по дзюдо. Общество «Отечество» было основано в Петербурге в 2001 г.

В списке богатейших людей России по версии Forbes Борис Ротенберг занимает 92-е место, его состояние оценивается в $1,1 млрд. Семья Ротенбергов – вторая в рейтинге богатейших семей России. Борис Ротенберг, его брат Аркадий и племянники Игорь и Лилия вместе владеют $5,18 млрд.

Орденом Александра Невского награждают за особые личные заслуги в государственном строительстве, укреплении международного авторитета России, обороноспособности страны, экономике, науке, образовании, культуре и другой общественно полезной деятельности.

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