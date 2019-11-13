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Советник предправления Промсвязьбанка ответил на обвинения в домашнем насилии

Советник председателя правления Промсвязьбанка Юрий Новожилов заявил «Ведомостям», что удивлен распространяемой информацией о том, что он избил своего сына. Новожилов утверждает, что его сын здоров и ходит в школу. В Промсвязьбанке сообщили, что информацией о взаимоотношениях своего сотрудника с бывшей супругой не располагают.

Ранее проект Baza сообщил, что Новожилов избил своего 12-летнего сына за плохие оценки. Мальчик был госпитализирован с травмами головы. По информации издания, полиция начала проверку.

В октябре «Альфа-капитал» уволил члена правления Евгения Живова после обвинений в домашнем насилии. Жена Живова рассказала на своей странице Facebook, что он избил ее и одну из их дочерей. К посту она приложила фотографии себя и дочери с синяками, а также протокол об административном правонарушении. Живов заявил, что никого не бил.

Новожилов пришел в Промсвязьбанк в 2018 г. До этого он шесть лет работал исполнительным директором НПФ «Благосостояние».