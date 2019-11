Советник предправления Промсвязьбанка ответил на обвинения в домашнем насилии

Технологии

Telegram попросил суд США отклонить иск против запуска криптовалюты Gram

Компания Telegram Павла Дурова потребовала от суда отклонить иск Комиссии США по ценным бумагам и рынкам (SEC), которым запрещен выпуск ее криптовалюты Gram. Об этом говорится в судебном документе, опубликованном на сайте Courtlistener.

Telegram обвинил SEC в том, что регулятор действует волюнтаристски в новой юридической отрасли, не дает ясных инструкций и не уведомляет о своей позиции о том, что является нарушением закона, а что нет. «Теперь истец занял юридическую позицию, которая противоречит судебному прецеденту и публично выраженной позиции высокопоставленных чиновников, представляющих истца», – подчеркивается в документе.

Компания отметила, что ее криптовалюта пока не существует, но если когда-то и будет выпущена, то станет «валютой и/или продуктом, а не ценной бумагой, подпадающей под федеральные законы о ценных бумагах».

В середине октября SEC подала экстренный иск в связи с проведенным ICO Telegram, в результате которого компания привлекла $1,7 млрд. Регулятор через суд добился временного запрета на выпуск криптовалюты Gram компаниями Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. В качестве причины регулятор указал, что компании не зарегистрировали выпуск Gram должным образом. SEC утверждает, что Gram – это ценная бумага, а значит, ее выпуск предполагает раскрытие и выпуск проспекта. Позже Telegram уведомил суд США, что готов отложить запуск блокчейн-платформы и приостановить все операции со своей криптовалютой. Слушания по иску SEC к компании Telegram Group Inc. назначены на 18 февраля.