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ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте

Банк России назвал «неприемлемой» и «недопустимой» рассылку именных кредитных карт по почте, сообщает «Коммерсантъ». По данным ЦБ, почтовая рассылка лишает клиентов возможности отказаться от карты. Кроме того, такой способ небезопасен и может привести к утечке персональных данных.

«Банк не только не обладает возможностью удостовериться в полной сохранности персональных данных клиента и повышает риск их незаконного распространения, но и создает риски использования карты неустановленным лицом»,— считают в ЦБ.

Соответствующие жалобы поступали на ОТП-банк, пишет «Коммерсантъ». Авторы жалоб сообщали, что оформляли в банке потребительские кредиты, но не просили оформлять кредитные карты. Однако в банке утверждают, что получившие карты по почте подписывали соответствующее заявление, а способ отправки карты банк может выбрать на свое усмотрение. В банке не видят рисков мошенничества, так как карты отправляются неактивированными, а «Почта России» обеспечивает конфиденциальность — почтовые ящики закрываются на ключ.

Эксперт центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Александр Морковчин напомнил о случаях, когда мошенники вскрывали письма с картами, активировали их по телефону и снимали с них деньги через банкомат. Собеседники газеты указывают, что большинство банков отказались от подобной практики из-за неэффективности: присланную по почте карту активирует менее 1% клиентов, а негативных откликов при этом достаточно много, рассказал изданию зампред правления «Ренессанс-Кредита» Сергей Королев.