Сеть ломбардов впервые проведет IPO в России
Собственники «Мосгорломбарда» рассчитывают привлечь 4 млрд руб. за три года, из них 2,5 млрд — в капитал, за счет допэмиссии акций, рассказал изданию член совета директоров компании Дмитрий Плущевский. 5% уставного капитала будут размещены по закрытой подписке, еще 20% — в результате публичного размещения. Еще 1,5 млрд руб. «Мосгорломбард» намерен получить за счет размещения нескольких выпусков облигаций.
Полученные средства пойдут на покупку действующих Ломбардов в Москве и Подмосковье. К 2023 г. компания планирует купить более 200 ломбардов и стать крупнейшей московской сетью.
«Мосгорломбард» — старейшая сеть ломбардов в России, основанная в 1924 г. До 2014 года она принадлежала московскому правительству, а затем его выкупил Банк Москвы, который в 2016 г. был присоединен к ВТБ. В 2018 г. «Мосгорломбард» купила другая сеть ломбардов — KVP Group. Сумма сделки составила в 160–240 млн руб. В июне инвестиционная стоимость 100% акций «Мосгорломбарда» была оценена в 1,41 млрд руб.