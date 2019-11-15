Сеть ломбардов впервые проведет IPO в России

«Мосгорломбард» — старейшая сеть ломбардов в России, основанная в 1924 г. До 2014 года она принадлежала московскому правительству, а затем его выкупил Банк Москвы, который в 2016 г. был присоединен к ВТБ. В 2018 г. «Мосгорломбард» купила другая сеть ломбардов — KVP Group. Сумма сделки составила в 160–240 млн руб. В июне инвестиционная стоимость 100% акций «Мосгорломбарда» была оценена в 1,41 млрд руб.