ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка
ЦБ отозвал лицензию у банка «Кредитинвест», зарегистрированного в Дагестане. По данным на 1 ноября, он занимал 386-е место по величине активов в российской банковской системе.
«Кредитинвест» проводил сомнительные трансграничные операции и нарушал законодательство в области противодействия отмыванию доходов, объяснил свое решение ЦБ. Кроме того, инспекционная проверка в банке выявила нарушения в области порядка ведения кассовых операций и обеспечения информационной безопасности.
«Кредитинвест» был учрежден на базе Кизлярского отделения Госбанка СССР. С 1990 г. он работал как Кизлярское отделение «Агропромбанка», действующее название получил в 2003 г. Согласно информации на сайте банка, в нем обслуживаются все наиболее крупные компании Дагестана, в том числе «Дагестанская энергосбытовая компания», «Горская строительная компания», «Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа», «Сулакэнерго», а также краснодарские СК «Юг» и «Ростехцентр».