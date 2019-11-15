ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка

«Кредитинвест» был учрежден на базе Кизлярского отделения Госбанка СССР. С 1990 г. он работал как Кизлярское отделение «Агропромбанка», действующее название получил в 2003 г. Согласно информации на сайте банка, в нем обслуживаются все наиболее крупные компании Дагестана, в том числе «Дагестанская энергосбытовая компания», «Горская строительная компания», «Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа», «Сулакэнерго», а также краснодарские СК «Юг» и «Ростехцентр».