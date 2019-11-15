ЦБ допустил возвращение монет номиналом в 50 рублей
В России может возобновиться выпуск монет номиналом в 50 руб., сказал в интервью «Газете.ru» Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Центробанка. По его словам, за появление такой монеты выступают представители вендинговой индустрии, которым она нужна для сдачи.
С другой стороны, с учетом активного развития безналичных платежей необходимость инвестиций в чеканку новой монеты остается под вопросом, отметил Демиденко. Он добавил, что ЦБ следит за ситуацией: «Если вдруг окажется, что да, есть объективная необходимость в выпуске 50-рублевой монеты и это будет выгодно, то, конечно, такое решение будет принято».
«Ведомости» направили запрос в Центробанк.
Монеты номиналом в 50 руб. массово чеканились в России в 1992–1997 гг. В 1997 г. по указу президента Бориса Ельцина старые денежные знаки были заменены новыми в соотношении 1000:1. В результате стоимость монет в 50 руб. упала до 5 коп., и в этом качестве они продолжали хождение до конца 1998 г.
Сейчас 50-рублевые монеты в России выпускаются небольшими тиражами – это памятные и инвестиционные монеты, обычно изготовленные из золота или серебра. Например, такие монеты чеканились к чемпионату мира по футболу 2018 г. и зимним Олимпийским играм в Сочи.