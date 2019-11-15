ЦБ допустил возвращение монет номиналом в 50 рублей

С другой стороны, с учетом активного развития безналичных платежей необходимость инвестиций в чеканку новой монеты остается под вопросом, отметил Демиденко. Он добавил, что ЦБ следит за ситуацией: «Если вдруг окажется, что да, есть объективная необходимость в выпуске 50-рублевой монеты и это будет выгодно, то, конечно, такое решение будет принято».