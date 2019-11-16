СБУ объяснила исчезновение председателя правления Укрэксимбанка

Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла информацию о похищении председателя правления Укрэксимбанка Александра Гриценко. Он был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по трем статьям, — о создании преступной организации, хищении и отмывании денежных средств, написала в Faceboоk спикер СБУ Елена Гитлянская.