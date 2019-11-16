СБУ объяснила исчезновение председателя правления Укрэксимбанка
Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла информацию о похищении председателя правления Укрэксимбанка Александра Гриценко. Он был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по трем статьям, — о создании преступной организации, хищении и отмывании денежных средств, написала в Faceboоk спикер СБУ Елена Гитлянская.
Задержание производили сотрудники Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры, которая ведет дело, отметила Гитлянская. Гриценко, по ее словам, помещен в изолятор временного содержания.
Ранее украинские СМИ сообщили, что неизвестные похитили председателя правления Укрэксимбанка, затолкав его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял.
Гриценко стал председателем правления Укрэксимбанка в 2014 г. Кредитная организация входит в тройку самых больших банков Украины и занимает первое место по депозитам юридических лиц. Банк на 100% принадлежит правительству страны.