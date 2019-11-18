ЦБ зафиксировал резкое снижение интереса россиян к краудфандингу
Объем рынка краудфандинга в России сократился почти на 42% и составил 5,2 млрд руб. за первые девять месяцев 2019 г. В январе – сентябре прошлого года он достигал 8,9 млрд руб., следует из данных ЦБ, представленных на закрытой рабочей группе с участниками рынка. С заключением регулятора ознакомился РБК, его подлинность изданию подтвердили три источника, близких к участникам заседания.
Наиболее заметно объем привлеченных средств снизился в b2b-кредитовании (инвестор и заемщик – юрлица) – на 80,5% с 4,4 млрд руб. до 860 млн руб. Падение в этом сегменте было зафиксировано и год назад. P2p-кредитование (инвестор и заемщик – физлица) сократилось на 70% – с 268 млн до 80,6 млн руб. Рост показало только p2b-кредитование (инвестор – физлицо, заемщик – юрлицо), увеличившееся с 4 млрд до 4,1 млрд руб. в 2019 г.
При проведении оценки ЦБ учитывал данные только тех игроков, которые предоставляют их на добровольной основе, отмечает РБК. Но со следующего года регулятор будет вести реестр участников этого рынка.
Конкуренция со стороны банков и снижение активности инвесторов – основные причины сокращения рынка, считает замглавы краудлендинговой платформы Penenza.ru Иван Васильев. Руководитель проекта SimplyFi Дмитрий Шепелев заявил РБК, что сокращение не продолжится, потому что на рынок выйдут новые игроки, а краудфандинг станет более привлекательным для инвесторов из-за снижения ключевой ставки.