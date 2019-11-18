ЦБ зафиксировал резкое снижение интереса россиян к краудфандингу

Наиболее заметно объем привлеченных средств снизился в b2b-кредитовании (инвестор и заемщик – юрлица) – на 80,5% с 4,4 млрд руб. до 860 млн руб. Падение в этом сегменте было зафиксировано и год назад. P2p-кредитование (инвестор и заемщик – физлица) сократилось на 70% – с 268 млн до 80,6 млн руб. Рост показало только p2b-кредитование (инвестор – физлицо, заемщик – юрлицо), увеличившееся с 4 млрд до 4,1 млрд руб. в 2019 г.