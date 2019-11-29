Центробанк отозвал лицензию у «Осколбанка»
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Старооскольского коммерческого агропромбанка ООО «Осколбанк» (г. Старый Оскол, Белгородская область), говорится в сообщении ЦБ. Свое решение регулятор объяснил неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.
Кредитная организация, в частности, не соблюдала статью о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, уточняется в документе. До отзыва лицензии регулятор в течение года применял штрафные меры по отношению к ней.
Банк, согласно сообщению, также занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной задолженности, а также проводил сомнительные транзитные операции, направленные на оптимизацию налогообложения.
Банк учрежден в 1990 г. на базе Старооскольского отделения Белгородского регионального филиала Агропромбанка СССР и являлся единственным самостоятельным банком в Старом Осколе. По данным на 30 мая 2018 г., он принадлежал белгородскому бизнесмену Олегу Клюке, уточняет «Интерфакс». «Осколбанк» – участник системы страхования вкладов. По данным ЦБ, на 1 ноября банк занимал 332-е место в банковской системе России по величине активов.