Центробанк отозвал лицензию у «Осколбанка»

Банк учрежден в 1990 г. на базе Старооскольского отделения Белгородского регионального филиала Агропромбанка СССР и являлся единственным самостоятельным банком в Старом Осколе. По данным на 30 мая 2018 г., он принадлежал белгородскому бизнесмену Олегу Клюке, уточняет «Интерфакс». «Осколбанк» – участник системы страхования вкладов. По данным ЦБ, на 1 ноября банк занимал 332-е место в банковской системе России по величине активов.