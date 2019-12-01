Гендиректор SEB рассказал о предостережении зампреда ЦБ об отмывании денег
Первый заместитель председателя Центробанка России Андрей Козлов еще в 2006 г. предупреждал руководство шведского банка SEB о том, что балтийский регион используется как канал отмывания денег. Об этом генеральный директор банка Йохан Торгеби рассказал агентству Bloomberg.
В среду, 27 ноября, стало известно, что более сотни клиентов шведского банка SEB могли отмывать деньги через его подразделения в Эстонии и других странах Балтии, причем часть этих денег могла быть связана с делом юриста фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского. SEB стал третьим скандинавским банком, вокруг которого разгорелся скандал с отмыванием денег из России. Однако, как отмечает Bloomberg, для SEB эта история может закончится лучше, чем для Danske Bank и Swedbank, прежде всего потому, что объемы отмытых через его подразделения средств гораздо меньше.
Через эстонский филиал Danske в 2007-2015 гг. прошло около $220 млрд, через филиал Swedbank — около $155 млрд, напоминает агентство. SEB же сообщает, что в 2005-2018 гг. через его эстонское отделение прошло около $93 млрд.
По словам Торгеби, причина такой разницы — предостережение, полученное от Козлова. Первый зампред ЦБ во время поездки в Эстонию в 2006 г. ясно дал понять, что банки в балтийском регионе используются для отмывания денег, рассказал гендиректор SEB. «Через три дня мы начали работать с полицией», — добавил он. Торгеби считает, что предупреждение от Козлова стало очень важным событием для банка. Сейчас SEB, по его словам, продолжает разбираться в том, что произошло в 2005-2006 гг., изучая документы того периода.
Уменьшение потоков средств нерезидентов после 2006 г. действительно говорит о том, что банк всерьез пытался на дать преступникам использовать свой эстонский филиал, пишет Bloomberg. Этот факт может помочь SEB избежать крупного штрафа.
Козлов через несколько месяцев после поездки в Эстонию был застрелен в Москве. Заказчиком убийства зампреда ЦБ следствие признало финансиста Алексея Френкеля, в 2008 г. его приговорили к 19 годам колонии строгого режима.