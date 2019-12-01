Гендиректор SEB рассказал о предостережении зампреда ЦБ об отмывании денег

В среду, 27 ноября, стало известно, что более сотни клиентов шведского банка SEB могли отмывать деньги через его подразделения в Эстонии и других странах Балтии, причем часть этих денег могла быть связана с делом юриста фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского. SEB стал третьим скандинавским банком, вокруг которого разгорелся скандал с отмыванием денег из России. Однако, как отмечает Bloomberg, для SEB эта история может закончится лучше, чем для Danske Bank и Swedbank, прежде всего потому, что объемы отмытых через его подразделения средств гораздо меньше.