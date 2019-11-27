Еще один скандинавский банк подозревается в отмывании денег из России

SVT вместе с журналистами Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) раздобыли и проанализировали информацию о транзакциях SEB в странах Балтии в 2005–2017 гг. Им удалось выявить 194 подозрительных клиента-нерезидента – компании, имевшие счета в SEB в странах Балтии и Швеции, но зарегистрированные в других государствах. Из них 150 зарегистрированы на Британских Виргинских островах, в Белизе, Панаме, а также в Великобритании, где были зарегистрированы фирмы-пустышки, получавшие деньги через эстонский филиал Danske Bank.