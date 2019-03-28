Скандал с отмыванием российских денег через Swedbank набирает обороты
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Совет директоров Swedbank в четверг уволил гендиректора Бригитту Боннесен из-за разрастающегося скандала с отмыванием денег. Накануне стало известно, что в 2008–2018 гг. шведский банк через свое подразделение в Эстонии провел высокорискованные операции примерно на 135 млрд евро ($151,5 млрд) в основном с деньгами российских клиентов. Это уже второй крупный скандинавский банк после Danske Bank, который уволил руководителя из-за предполагаемого отмывания денег из России и стран СНГ.
Боннесен уволена перед самым началом годового собрания акционеров, отмечает Financial Times. Еще на прошлой неделе совет директоров выражал ей поддержку, но в последние дни давление на банк увеличилось. «Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть подорванное зимой доверие», – заявил председатель совета директоров Ларс Идельмарк на собрании акционеров. Также он принес извинения за «жесткий» стиль заявлений банка в последние недели.
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