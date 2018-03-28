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Финансы / Банки

Как небольшой латвийский банк стал международным центром по отмыванию денег

ABLV проводил незаконные транзакции для клиентов из России, Украины и Северной Кореи
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Несколько лет назад малоизвестный латвийский ABLV Bank привлек внимание сотрудников министерства финансов США. Они обнаружили, что подставные компании переводили через него миллиарды долларов, и пришли к выводу, что он отмывает деньги для коррумпированных клиентов из России, Азербайджана и Украины. В конце 2017 г. минфин обнаружил нечто большее – Северная Корея использовала фиктивные компании, чтобы переводить деньги через этот банк для своей ядерной программы.

В этом году, 13 февраля, минфин США заявил, что отмывание денег являлось одним из основных видов деятельности ABLV и было одним из крупнейших в Европе в последнее время. Он также объявил о планах ввести санкции в отношении банка и лишить его возможности проводить транзакции в долларах. США, правда, не обвинили ABLV в том, что он знал имена владельцев подставных компаний.

Эти действия США привели к тому, что клиенты поспешно вывели из банка 700 млн евро ($865 млн) и он был вынужден закрыться. Европейские и латвийские регуляторы, несмотря на неоднократные предупреждения американцев и выявлявшиеся с начала века проблемы, не смогли обеспечить надлежащий надзор за деятельностью банка. Минфин США проинформировал Европейский центральный банк о намерении обвинить ABLV в отмывании денег всего за несколько минут до официального объявления.

Тот факт, что США применили санкции против организации в стране – союзнике по НАТО, подчеркивает угрозу, исходящую, как представляется Вашингтону, из этого уголка Евросоюза. В последние годы Латвию посетило много американских дипломатов, которые отмечали, что слабое регулирование финансового сектора позволяет преступникам или находящимся под санкциями организациям незаконно переводить крупные средства в Европу. «Это вопрос национальной безопасности, - заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливан во время визита в Ригу во второй половине февраля. - Угроза безопасности может принимать разные формы, включая коррупцию и попытки подорвать целостность финансовой системы».

Финансовый мост между Востоком и Западом

ABLV был основан Олегом Филем и его партнером Эрнестом Бернисом. В 1995 г. они приобрели контрольный пакет акций Aizkraukles Banka из небольшого городка Айзкраукле; у него тогда было вкладов всего на $1 млн. Департамент кредитных карт возглавил 19-летний сотрудник, клиентов завлекали участием в лотерее, где разыгрывались произведения современного искусства, нарисованные местными студентами. Позже владельцы сократили название банка до ABLV.

Филь, отказавшийся от интервью для этой статьи, считал, что Латвия может стать мостом между Россией и Западом. Рига – это «место, где с момента ее основания пересекались торговые маршруты Востока и Запада», отмечал он в годовом отчете банка за 2012 г. По его словам, столице Латвии предназначено было «занять признанное и уважаемое место на карте финансового мира наряду с такими центрами, как Лондон и Люксембург».

В 1998 г. в Латвии был создан регулирующий орган по борьбе с отмыванием денег. Это было обязательным условием для вступления страны в ЕС. Однако настоящая борьба с этой незаконной деятельностью так и не началась. Регулятор выписывал скромные штрафы за отмывание денег – максимум 142 000 евро для банка и 350 евро для причастного к этому сотрудника, по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Законы в Латвии не запрещали открывать банковский счет на подставное лицо. Иностранцы, которые даже никогда не были в Латвии, могли открывать счета без тщательных проверок через зарубежные отделения латвийских банков. Это не соответствовало стандартам развитых стран, отмечает ОЭСР.

В 2000 г. после трехдневной проверки, связанной с заявкой Латвии на членство в ЕС, специалисты блока по борьбе с отмыванием денег похвалили страну за наличие «очень обширной структуры для защиты финансовой системы». К моменту ее вступления в ЕС в 2004 г. размер активов латвийских банков превышал ВВП страны.

Примерно в то же время ABLV активизировал попытки привлечь новых клиентов из стран бывшего СССР. Обычно они переводили деньги в Латвию через страны, позволяющие компаниям скрывать своих истинных владельцев, утверждают американские и латвийские регуляторы. Тогда более 80% клиентов ABLV находились за пределами Латвии и около 90% использовали подставные компании, по данным Службы по предотвращению легализации незаконно нажитых средств. Похожий феномен наблюдался во всем банковском секторе Латвии, и это вызывало у регуляторов подозрения в возможном отмывании денег.

В интервью в феврале Вадим Рейнфельд, заместитель председателя правления ABLV, выражал уверенность в том, что знание различных культур позволяет банку отличать преступников от клиентов, которые просто хотят легально вывести деньги из России. «Мы знаем, когда русские лгут», - утверждал он. Руководители банка уверяли, что делают все от них зависящее, чтобы проверять клиентов, и часто отказывают тем, кто вызывает подозрения. «Не было рекомендаций [по борьбе с отмыванием денег], которые мы не выполняли», - говорил Рейнфельд.

Искусное отмывание

ABLV установил корреспондентские отношения с 49 банками, включая Deutsche Bank и JPMorgan Chase, что облегчало перевод денег между ним и крупными западными финансовыми институтами. Филь в итоге стал одним из богатейших людей Латвии, активно поддерживал развитие современного искусства.

Между тем банк не раз попадал в поле зрения регуляторов из-за сомнительных операций. По данным министерства юстиции США, предъявившего обвинения колумбийскому наркобарону, в 2001 г. ABLV помог ему перевести $697 000. Банк заявил, что не мог знать, что транзакция была связана с преступной деятельностью. Примерно в то же время американские прокуроры выяснили, что сайт с детской порнографией переводил платежи по кредитным картам на счет в ABLV. Банк заявил, что сотрудничает с правоохранительными органами по этому делу. В разведывательных докладах различных американских ведомств Латвия называлась связующим звеном для организованных преступных групп и стран-изгоев. Вашингтон также беспокоила возможность использования латвийской финансовой системы террористическими группировками.

В 2004 г., вскоре после вступления Латвии в НАТО, США предложили ей военную помощь, но при одном условии: американские специалисты проведут аудит латвийских банков. Дэниел Глэйзер, который тогда был заместителем начальника подразделения минфина США по борьбе с финансированием терроризма, прилетел в Ригу, чтобы контролировать проверку. В 2005 г. он обвинил два латвийских банка в отмывании денег и запретил американским с ними сотрудничать.

Латвийские регуляторы пообещали ужесточить надзор, но больших результатов не добились. Банки сообщали о десятках тысяч подозрительных транзакций в год, рассказывает руководитель Службы по предотвращению легализации незаконно нажитых средств Виестурс Бурканс, но у него тогда было лишь 30 сотрудников, работавших с устаревшим программным обеспечением.

В 2014 г., когда Латвия ввела евро, надзор за местными банками перешел к ЕЦБ. Однако у него нет полномочий расследовать случаи отмывания денег, этим должны заниматься местные регуляторы.

История с украинским бизнесменом Сергеем Курченко, близким к экс-президенту Виктору Януковичу, показывает, как клиенты использовали ABLV для отмывания денег, утверждают сотрудники минфина США. По их словам, когда в 2014 г. Янукович лишился власти, Курченко покинул Украину и вывел миллиарды долларов через девять компаний-пустышек, а проводил эти транзакции ABLV. Действия России против Украины в том году заставили министерство финансов США ввести санкции против бизнесменов, связанных с Владимиром Путиным и Януковичем, включая Курченко, который, по утверждению минфина, участвовал «в незаконном присвоении государственных активов Украины или активов экономически значимой организации Украины». Курченко, в частности, занимался торговлей газом и нефтепродуктами.

ABLV заявил, что перестал работать с Курченко после того, как США включили его в санкционный список. Курченко, у которого не удалось взять комментарий, ранее говорил в интервью СМИ, что его доходы были законными.

Последняя капля

Между тем Филь и ABLV в то время финансировали строительство музея современного искусства, концертного зала и разработали проект на $1 млрд по созданию в Риге международного финансового центра. А для борьбы с отмыванием денег, по заявлению ABLV, он к 2017 г. нанял 109 специалистов и к концу того года прекратил работать с пятой частью своих клиентов. Одним из ведущих консультантов, которых пригласил ABLV, стал сам Дэниел Глэйзер, который с уходом администрации Барака Обамы оставил госслужбу в США. В возглавляемой Глэйзером фирме Financial Integrity Network отказались от комментариев.

Последней каплей для минфина США стало обнаружение в конце 2017 г. среди клиентов ABLV подставных компаний, работавших с северокорейскими банками, которые находятся по санкциями США. По словам человека, знакомого с ситуацией, среди этих подставных компаний были, например, китайские импортеры угля.

В февральском заявлении минфин США, в частности, обвинил сотрудников ABLV в подделке документов для реализации «финансовых схем» и подкупе латвийских регуляторов. Банк отверг эти обвинения.

Латвийские власти пытались сохранить банк и в течение нескольких дней обсуждали возможность предоставления ему стабилизационного кредита на $590 млн. Однако ЕЦБ вскоре объявил, что ABLV будет ликвидирован. Вкладчики смогут вернуть лишь застрахованную сумму – до 100 000 евро.

«Латвия хотела оказаться на карте мира, стать финансовым центром, соединяющим Восток и Запад, – заявил после выхода под залог президент Центрального банка Латвии Илмар Римшевич, который в феврале был задержан по подозрению в коррупции. – Наверное, мы были слишком наивны. И сейчас все разваливается на глазах».

Перевели Михаил Оверченко и Алексей Невельский

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