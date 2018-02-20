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Подозреваемый в коррупции президент Банка Латвии отказался уходить в отставку

Обвиняемый в коррупции президент Банка Латвии Илмар Римшевич не намерен покидать свой пост. Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает Delphi.

«Я очень хорошо понимаю, что стал неудобен для многих», - сказал Римшевич. Он рассказал, что в конце января он получил sms с угрозой убийства и сообщил об этом в правоохранительные органы.

Римшевич связывает заведенное против него уголовное дело о коррупции с банками ABLV bank и Norvik. Так, по его словам, обыски в Банке Латвии начались через три часа после того, как регулятор отказался предоставить ABLV bank 1 млрд евро ликвидности.

Президент центробанка Латвии подозревается в вымогательстве и получении не менее 100 000 евро в качестве взятки. По данным латвийского Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, уголовное дело не связано с ABLV bank и Norvik и другими работающими в стране банками.

Антикоррупционное бюро задержало Римшевича 18 февраля. 19 февраля, по истечении проведенных под стражей 48 часов, руководитель центробанка был отпущен под залог в 100 000 евро.