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Один из крупнейших латвийских банков объявил о самоликвидации

На внеочередном собрании акционеров латвийский банк ABLV принял решение о самоликвидации. Об этом говорится на его сайте.

Таким образом можно будет обеспечить сохранность активов, чтобы рассчитаться со всеми клиентами, говорится в сообщении банка. Это самое правильное решение, которое возможно принять после сообщения Европейского центрального банка (ЕЦБ) о начале процесса ликвидации, приводятся там же слова предправления ABLV Эрнеста Берниса. «Финансовое состояние банка прекрасное, поэтому нам необходимо заботиться о каждом клиенте и защите его прав», – подчеркивает он.

На прошлой неделе комиссия рынка финансов и капитала Латвии (FCMC) ограничила платежи ABLV по требованию ЕЦБ. В частности, банку запретили проводить дебетовые операции во всех валютах. FCMC уточняла, что это временная мера. Это решение связано с необходимостью дать банку достаточно времени на проведение мер по стабилизации ситуации, прокомментировал тогда это ABLV. Банк принял решение заложить часть ценных бумаг и просил Банк Латвии выдать кредит в размере до 480 млн евро. До этого минфин США обвинил ABLV в отмывании денег и закрыл доступ банку к американской финансовой системе.

ABLV был основан в 1993 г. Контрольный пакет акций принадлежит Эрнесту Бернису и Олегу Филю.