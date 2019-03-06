Кто лучше всех в мире следит за отмыванием денег через банки

В Европе надзора почти нет, свидетельствуют расследования о выводе денег из России

Статья опубликована в № 4769 от 07.03.2019 под заголовком: Банки не отмываются

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Необходимость единого европейского органа финансовой полиции становится все более очевидной Евгений Разумный / Ведомости

Выясняется, что в Европе следить за отмыванием денег особо некому, в России регуляторы активизировались лишь в последние годы, а самый эффективный мировой финансовый полицейский – США.

Доклад Проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) пролил свет на то, как западноевропейские банки использовались для операций с деньгами из бывших советских республик, которые можно счесть как минимум подозрительными, а нередко и криминальными. OCCRP выявил сеть из 70 офшорных фирм, подконтрольных инвестбанку «Тройка диалог», которые в 2006–2013 гг. помогли вывести из России $4,8 млрд.