Статья опубликована в № 4769 от 07.03.2019 под заголовком: Банки не отмываются
Кто лучше всех в мире следит за отмыванием денег через банки
В Европе надзора почти нет, свидетельствуют расследования о выводе денег из России
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Необходимость единого европейского органа финансовой полиции становится все более очевидной
Евгений Разумный / Ведомости
Выясняется, что в Европе следить за отмыванием денег особо некому, в России регуляторы активизировались лишь в последние годы, а самый эффективный мировой финансовый полицейский – США.
Доклад Проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) пролил свет на то, как западноевропейские банки использовались для операций с деньгами из бывших советских республик, которые можно счесть как минимум подозрительными, а нередко и криминальными. OCCRP выявил сеть из 70 офшорных фирм, подконтрольных инвестбанку «Тройка диалог», которые в 2006–2013 гг. помогли вывести из России $4,8 млрд.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}