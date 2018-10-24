Как один банкир вскрыл аферу в Danske Bank на $234 млрд

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Mads Claus Rasmussen / AFP

Для того чтобы обнаружить мошеннические операции, вылившиеся в один из крупнейших мировых скандалов по отмыванию денег, потребовался 1 фунт стерлингов.

Именно столько заплатил Ховард Уилкинсон, британский трейдер в эстонском филиале Danske Bank, чтобы летом 2012 г. скачать отчет, который британская фирма Lantana Trade LLP подала регистратору Companies House. Lantana практически ежедневно проводила через эстонский филиал не менее $1 млн. За пять месяцев, свидетельствовали документы Danske, эта сумма составила $480 млн. Между тем в отчете перед британским регистратором Lantana, зарегистрированная в пригороде Лондона рядом с хозяйственным магазином и железнодорожными путями, указывала, что у нее нулевая прибыль. А в графе «чистые активы» стояло «0,00».

Это удивило Уилкинсона, хотя поначалу он не воспринял эту информацию как свидетельство мошеннических действий. Отчет Lantana он скачал после того, как торопившийся завершить дела перед летним отпуском менеджер по работе с клиентами попросил его помочь с бумажной работой. Уилкинсон сообщил об обнаруженном несовпадении менеджеру по контролю за соблюдением регулирующих норм. Простая опечатка, ответил тот несколько недель спустя, добавив, что Danske попросил Lantana подать корректный отчет. И Уилкинсон забыл об этом инциденте.

Годом позже, в сентябре 2013 г., высокопоставленный сотрудник банка сообщил, что Lantana больше не является клиентом Danske, рассказал The Wall Street Journal Уилкинсон, который теперь живет в Великобритании. Другой сотрудник, по его словам, сказал ему, что один из владельцев Lantana был родственником Владимира Путина. Пресс-секретарь российского президента в сентябре 2018 г. опроверг эту информацию. Lantana больше не зарегистрирована в Великобритании, связаться с ней не удалось.

«Где-то на подкорке мозга у меня засело, что что-то здесь не так», — говорит Уилкинсон. Он стал разбираться. И хотя руководство Danske, несмотря на все обращения и даже письма, которые Уилкинсон стал писать как осведомитель, долгое время не предпринимало никаких действий, в 2015 г. высокоприбыльный бизнес эстонского филиала по работе с нерезидентами был в конце концов свернут. В 2017 г. Danske нанял несколько фирм для проведения внешнего расследования, а в сентябре 2018 г. опубликовал по его результатам доклад. В нем сообщалось, что в 2007–2015 гг. через эстонский филиал прошло около 200 млрд евро ($234 млрд) из России и стран СНГ и значительная их часть может быть классифицирована как подозрительные операции. Из примерно 15 000 счетов около 6200, как сообщил Danske, имеют «высочайшие индикаторы риска». Гендиректор Danske Томас Борген, ранее возглавлявший международное подразделение, в которое входил и эстонский филиал, ушел в отставку.

Шесть стран ведут расследования в отношении Danske, в том числе уголовные.

Никаких вопросов

Расследование WSJ основано на сотнях страниц внутренней документации Danske, включая докладные записки и клиентские записи, интервью с десятками банкиров и регуляторов.

Эстонский банк Eesti Forekspank вызывал подозрение у регуляторов еще до того, как стал частью международной группы. В 2006 г. Андрей Козлов, первый заместитель председателя Банка России, во время поездки в Эстонию жаловался местным регуляторам, что банк, который уже пару раз менял владельцев и в итоге стал частью финского Sampo Bank, проводит сомнительные операции для россиян, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов и коррупции. Через три месяца Козлов, который энергично боролся с обналичиванием и отмыванием денег, был убит в Москве. Заказчиком убийства Мосгорсуд признал бывшего председателя правления ВИП-банка Алексея Френкеля.

А в ноябре 2006 г. Danske купил Sampo – так у него появился эстонский филиал. «Если вы хотели отмыть деньги, все, что вам было нужно, – найти малоизвестный филиал банка с хорошим именем, – говорит теперь Уилкинсон. – И никто не будет задавать вам никаких вопросов».