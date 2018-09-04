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FT узнала о переводе через Danske Bank $30 млрд связанных с Россией денег

Через обвиняемое в отмывании эстонское отделение Danske Bank в 2013 г. перевели около $30 млрд, связанных с Россией и бывшим СССР, сообщает Financial Times со ссылкой на доклад консалтинговой компании Promontory Financial.

«Объем транзакций, проводимых нерезидентами, достиг в 2013 г. рекорда, составив около 80 000 операций на сумму примерно $30 млрд», – уточняет издание.

Приведенная аналитиками сумма переводов во много раз превышает прежние оценки, взятые не за год, а за период с 2007 по 2015 г. Такой объем средств слишком велик для маленького банка, отмечает газета. В то же время не все транзакции вызывают подозрение. Банк планирует детально изучить их.

Ранее прокуратура Эстонии открыла расследование по жалобе международного финансиста и инвестора, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, обвинившего представителей эстонского отделения Danske Bank в содействии в отмывании средств. Генпрокурор Эстонии Лавли Перлинг уточняла, что в причастности к сделкам подозреваются 26 сотрудников эстонского отделения банка. Они, как считают эстонские правоохранительные органы, создали преступную группировку, занимавшуюся отмыванием денег. Через нее могло пройти около $13 млрд.

Дело Hermitage