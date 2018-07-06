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Браудер попросит возбудить уголовное дело против Danske Bank по делу Магнитского

Гендиректор Hermitage Capital Management Уильям Браудер намерен обратиться в правоохранительные органы Дании и Эстонии с заявлением о возбуждении уголовного дела против Danske Bank. Об этом он рассказал Financial Times. Браудер утверждает, что эстонское подразделение Danske Bank использовалось для отмывания денег, похищенных из российского бюджета. Оно было «одним из основных каналов» вывода денег в мошеннической схеме на $230 млн, раскрытой юристом его фонда Сергеем Магнитским, который умер в московском сизо в 2009 г.

Давление на Danske Bank в связи с обвинениями в отмывании денег усиливается. На этой неделе датские СМИ сообщили, что всего через эстонское отделение Danske Bank могло быть отмыто до $8,3 млрд. Это в два с лишним раза превышает предыдущие оценки, отмечает FT. В прошлом году банк начал собственное расследование по поводу возможного использования подразделения в Эстонии для отмывания денег из России, Азербайджана, Молдавии и других стран в 2007-2015 гг. В мае датские регуляторы раскритиковали Danske Bank за слабый контроль за отмыванием денег, но не стали его штрафовать.

Браудер отмечает, что он обратился в правоохранительные органы в Эстонии еще в 2012 г., а затем предупредил власти Дании, но они не принимали мер. В прошлом году расследование в отношении Danske Bank по подозрению в отмывании похищенных из российского бюджета денег начали правоохранительные органы Франции. Но в этом году они изменили статус Danske Bank в этом расследовании с подозреваемого на «помощника свидетеля».

Министр по делам бизнеса Дании Расмум Ярлов предложил конфисковать всю прибыль, полученную Danske Bank в Эстонии. По данным датского финансового регулятора, в 2013 г. прибыль этого подразделения от работы с нерезидентами составила 325 млн датских крон ($51,3 млн).