Франция изучает причастность Danske Bank к отмыванию денег в деле Магнитского

Эстонские проблемы достались Danske Bank по наследству: в 2012 г. он купил Sampo Bank, через который проводились сомнительные операции, но не проверил его должным образом Freya Ingrid Morales / Bloomberg

Французские правоохранительные органы начали расследование в отношении Danske Bank по подозрению в том, что его эстонское подразделение использовалось для отмывания части денег, похищенных, по утверждению главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, из российского бюджета. Крупнейший банк Дании сообщил, что расследование ведет Tribunal de Grande Instance de Paris, оно связано с операциями по выводу из России примерно 15 млн евро клиентами Danske Bank Estonia в период с 2008 по 2011 г.

Эти деньги, настаивает Браудер, – часть $230 млн, которых лишился бюджет в результате схемы с незаконным возмещением налогов с помощью похищенных у Hermitage фирм, участниками которой были сотрудники российских правоохранительных и налоговых органов. Юрист фонда Сергей Магнитский вскрыл эту схему, но умер в сизо «Матросская тишина» в 2009 г. Впоследствии в США был принят «закон Магнитского», вводящий санкции в отношении лиц, предположительно причастных к его смерти, а недавно аналогичный закон единогласно одобрила нижняя палата канадского парламента.

Случай с Danske Bank – первый, когда в отношении европейского банка начато официальное расследование, связанное с этим делом. Клиенты, подозреваемые в незаконных операциях, «были частью портфеля зарубежных клиентов Danske Bank Estonia, и мы с тех пор закрыли в нем все счета», заявил Флемминг Пристед, главный юрисконсульт датского банка. «Сейчас мы не можем сказать, были ли связаны переводившиеся тогда суммы с незаконной деятельностью», – добавил он.

Hermitage Capital подал жалобу во Франции еще в 2013 г., утверждая, что почти 15 млн евро, связанных с вышеописанной схемой, были выведены из российских банков через эстонский Sampo Bank на счета во Франции. Danske Bank купил Sampo Bank в 2012 г. и переименовал его в Danske Bank Estonia.

Французские власти открыли уголовное дело по этому вопросу в 2014 г., а на следующий год заморозили на банковских счетах в стране миллионы евро, предположительно связанные с этим делом. Расследование в отношении Danske Bank Estonia показывает, что правоохранительные органы теперь занялись не только теми, кто несет ответственность за смерть Магнитского, «но и теми, кто заработал на преступлении, которое тот раскрыл, и участвовал в отмывании денег либо способствовал ему», заявил Браудер.

Danske Bank, признав наличие «серьезных недостатков в контроле и системе управления» в эстонском подразделении, уже начал внутреннее расследование и назначил Йенса Мадсена, который в прошлом возглавлял датскую разведслужбу и ее отдел по борьбе с мошенничеством, следить за соблюдением регулирующих и законодательных норм. В сентябре датская газета Berlingske и ряд других местных СМИ опубликовали информацию о том, что операции, связанные с возможным отмыванием денег через Эстонию, включали переводы также из Азербайджана и Молдавии.

«Хотя сделать вывод о том, было ли в реальности отмывание денег, должны власти, мы не можем не признать, что действовали недостаточно эффективно, чтобы предотвратить возможность подобных операций в эстонском подразделении. Мы глубоко сожалеем об этом и считаем совершенно неприемлемым», – заявил в сентябре Томас Борген, генеральный директор Danske Bank.

Перевел Михаил Оверченко