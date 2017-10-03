Москва намерена ответить Оттаве на принятие закона имени Сергея Магнитского

Намерение парламента Канады принять закон имени Сергея Магнитского – это неприкрытое вмешательство во внутренние дела России и конфронтационный акт, достойный сожаления. Это ТАСС заявил пресс-секретарь посольства России в Оттаве Кирилл Калинин. Он пообещал, что это решение Канады, как и любые антироссийские санкции, не останется без контрмер.

По словам дипломата, в Оттаве принятие законопроекта считают правозащитной и антикоррупционной мерой, однако оно «противоречит здравому смыслу и канадским национальным интересам, оно изолирует Канаду от одной из ключевых мировых держав». Он считает это «продолжением неудачной политики, которую преследуют русофобские элементы».

Законопроект S-226 имени Сергея Магнитского, который предполагает введение санкций против нарушителей прав человека и коррупционеров во всем мире, 2 октября прошел в палате общин. 4 октября его рассмотрит сенат, и, если закон будет принят, он поступит на подпись генерал-губернатору и затем вступит в силу.

Ранее в понедельник палата общин канадского парламента на итоговых слушаниях одобрила принятие Закона о жертвах коррумпированных иностранных правительств [«Закон имени Сергея Магнитского»] и передала его в сенат (верхнюю палату), где документ должен быть утвержден 4 октября. Затем его передадут на подпись генерал-губернатору Канады, и он вступит в силу.

Юрист фирмы Firestone Duncan Сергей Магнитский работал на основанный инвестором Биллом Браудером фонд Hermitage Capital. В 2008 г. Магнитский был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов по «инвалидной» схеме, когда более половины сотрудников организации составляют инвалиды, – в те времена так можно было экономить половину налога на прибыль. Представители Hermitage утверждали, что настоящей причиной преследования Магнитского было желание нечистоплотных сотрудников правоохранительных и налоговых органов скрыть следы хищения бюджетных средств под видом возврата налогов. Для этого они якобы использовали изъятую в ходе обыска в Fire­stone Dun­can финансовую и правоустанавливающую документацию компаний Hermitage. Через год Магнитский умер в сизо.

В конце 2012 г. в США был принят «акт Магнитского», позволяющий вводить визовые и финансовые санкции в отношении правонарушителей из России. Браудер прилагал усилия по продвижению идеи ввести подобные законы и в других странах, в том числе в Канаде.