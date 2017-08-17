Международные отношения
Статья опубликована в № 4387 от 17.08.2017 под заголовком: Вооружен, но не очень опасен

Политику России в мире не одобряют, но и серьезной угрозой ее не считают

Pew Research Center изучил отношение к Владимиру Путину и его политике

Восприятие России и ее внешней политики в мире остается отрицательным, говорится в опубликованном в среду исследовании Pew Research Center: 40% респондентов (опрошен 40 951 человек в 37 странах) воспринимают Россию негативно и 60% не одобряют ее внешнюю политику. Меньше всего позитивных эмоций у Европы и США, но немногим лучше настроены и жители Ближнего Востока: в Иордании, Турции, Израиле, Ливане и Тунисе превалирует негативное восприятие Москвы. Самые большие друзья – Вьетнам, Филиппины, Греция (см. график), а также страны Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом осуждение действий России на международной арене не коррелирует напрямую с ее восприятием как главной угрозы безопасности – так ее видит лишь 31% респондентов. «Влияние и мощь России» занимают последнее место среди восьми главных угроз безопасности, а лидируют запрещенное в России ИГИЛ (62%) и изменение климата (61%).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике