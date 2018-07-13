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Браудер потребовал возбудить дело против Danske Bank

Основатель и исполнительный директор фонда Hermitage Capital Уильям Браудер подал в прокуратуру Дании заявление о возбуждении уголовного дела против Danske Bank, сообщает The Financial Times (FT). В заявлении утверждается, что датский банк участвовал в отмывании похищенных из бюджета России $230 млн.

«История о том, что происходило в Danske Bank, очень важна и скандальна, и до сих пор со стороны правоохранительных органов Дании не последовало каких-либо действий, – сказал Браудер газете. – Мы надеемся, что эта информация [из заявления] приведет к надлежащему уголовному расследованию в Дании».

В Danske Bank и датской прокуратуре изданию отказали в комментариях. В 2013 г. датские прокуроры не стали расследовать аналогичную жалобу Браудера на банк, сославшись на срок давности.

Браудер утверждает, что эстонское подразделение Danske Bank было «одним из основных каналов» вывода денег из российского бюджета в мошеннической схеме на $230 млн, которую раскрыл юрист его фонда Сергей Магнитский, скончавшийся в московском СИЗО в 2009 г.

Сейчас правоохранительные органы по меньшей мере трех стран анализируют подозрительные транзакции через эстонское отделение Danske Bank на $8,3 млрд, указывает FT. В прошлом году банк начал собственное расследование по поводу возможного использования подразделения в Эстонии для отмывания денег из России, Азербайджана, Молдавии и других стран в 2007-2015 гг. В мае датские регуляторы раскритиковали Danske Bank за слабый контроль за отмыванием денег, но не стали его штрафовать.

Браудер отмечает, что он обратился в правоохранительные органы Эстонии еще в 2012 г., а затем предупредил власти Дании, но они не принимали мер. В прошлом году расследование в отношении Danske Bank по подозрению в отмывании похищенных из российского бюджета денег начали правоохранительные органы Франции. Но в этом году они изменили статус Danske Bank в этом расследовании с подозреваемого на «помощника свидетеля». Министр по делам бизнеса Дании Расмум Ярлов предложил конфисковать всю прибыль, полученную Danske Bank в Эстонии. По данным датского финансового регулятора, в 2013 г. прибыль этого подразделения от работы с нерезидентами составила 325 млн датских крон ($51,3 млн).

В России Браудер был дважды заочно осужден судом. Тверской суд Москвы приговорил его к девяти годам колонии за преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов более чем на 3 млрд руб. и к девяти годам за налоговые махинации.

Суд над Магнитским