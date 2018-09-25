Британскую фирму-пустышку связали с именем Путина и ФСБ

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У эстонского филиала (на фото) Danske Bank было около 15 000 счетов клиентов-нерезидентов, в основном из России и Великобритании Ints Kalnins / Reuters

Партнерство с ограниченной ответственностью Lantana Trade LLP было зарегистрировано в ничем не примечательном местечке в Хэрроу, северо-западном районе Большого Лондона, рядом с железнодорожными путями и за полицейским участком. Lantana Trade была одной из тысяч зарегистрированных в Великобритании компаний-пустышек, которые участвовали в схеме по выводу из России и других стран СНГ миллиардов долларов через эстонский филиал Danske Bank, пишет Financial Times (FT).

На прошлой неделе крупнейший банк Дании признал, что в 2007–2015 гг. через его эстонский филиал прошло 200 млрд евро ($234 млрд), причем значительная часть этой суммы может быть классифицирована как подозрительные операции. Из России, согласно представленному Danske Bank докладу по итогам внутреннего расследования, поступило около $54 млрд. Деньги быстро выводились в другие страны, в основном британскими компаниями.

В декабре 2013 г. член правления Danske Bank и сотрудники подразделения по исполнению регулирующих норм, борьбе с отмыванием и внутреннему аудиту в странах Балтии получили по электронной почте письмо от осведомителя, где тот сообщал, что «клиенты-нерезиденты [эстонского филиала] предпочитают» использовать для вывода денег британские партнерства с ограниченной ответственностью (LLP). Об этом говорится в докладе Danske Bank. Письмо называлось «Информация от осведомителя – в эстонском филиале знают, что работают с преступниками».

В письме рассказывалось об одной компании – клиенте филиала.