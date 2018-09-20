Как эстонская «прачечная» отмыла до $54 млрд из России

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Reuters

История с эстонским филиалом Danske Bank имеет все шансы стать крупнейшим случаем отмывания денег в Европе, а то и в мире. Согласно отчету самого Danske Bank по итогам внутреннего расследования в 2007–2015 гг. через филиал прошло около 200 млрд евро ($234 млрд), что почти в 9 раз больше ВВП и в 12,3 раза больше суммы депозитов в Эстонии. «Есть основания считать, что значительная часть [этой суммы] потенциально может быть классифицирована как подозрительные операции», – заявил Bloomberg председатель совета директоров Danske Bank Оле Андерсен.

Банк не привел оценок сумм, транзакции с которыми могут считаться нарушением законов об отмывании денег. Но масштабность операций можно оценить по другим показателям. После того как Danske, годами не реагировавший на предупреждения регуляторов (которые не сильно-то и наседали) и своих сотрудников, закрыл-таки тысячи счетов нерезидентов, пассивы в банковской системе Эстонии упали в несколько раз с 2016 г. по сравнению с периодом по 2015 г. включительно (см. график). Более того, статистика может не отражать реальную ситуацию, потому что приходившие деньги быстро покидали Эстонию. Фирмы-пустышки, в основном британские, контролировали большинство счетов в филиале; получив деньги, они обычно переводили их между несколькими компаниями, имевшими в нем счета, а затем перечисляли в банки Турции, Гонконга, Латвии, Великобритании и других стран, писала The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на людей, знакомых с результатами внутреннего расследования.