Гендиректор покинет Danske Bank из-за операций в Эстонии на $234 млрд

По словам топ-менеджера, он несет ответственность за работу банка Anne BAEK / Ritzau Scanpix / AFP

Гендиректор крупнейшего банка Дании Danske Bank Томас Борген заявил об уходе в отставку, передает Bloomberg. Такое решение топ-менеджер принял из-за обвинений банка в масштабном отмывании денег через небольшое подразделение в Эстонии. Через него, по последним данным, которые приводит в отчете сам Danske Bank, где проводилось внутреннее расследование, прошло в общей сложности около 200 млрд евро ($234 млрд), в основном из России и других стран СНГ. Это почти в девять раз больше ВВП Эстонии, причем сумма в последнее время стремительно росла. Еще в начале сентября The Wall Street Journal сообщала, что ведущие расследование эксперты анализируют операции на $150 млрд, которые прошли через эстонское подразделение с 2007 по 2015 г.

В августе Financial Times написала, что только в 2013 г. через него было переведено около $30 млрд. Первой о проблемах сообщила датская газета Berlingske: она писала, что сумма отмытых средств может составлять $8 млрд. В уголовном иске, поданном против банка, говорится о $9,1 млрд, отмытых через Эстонию в 2007-2015 гг.

«Очевидно, что Danske Bank не справился с ответственностью в том, что касается предполагаемого отмывания денег в Эстонии. Я глубоко сожалею об этом. Хотя расследование внешнего правового бюро заключило, что я выполнял свои юридические обязанности, я уверен, что будет лучше для всех сторон, если я подам в отставку», — приводит заявление Боргена Reuters.

По словам Боргена, он несет ответственность за работу банка. Отставка является правильным поступком, сказал Борген. По его словам, решение об отставке он откладывал, так как чувствовал необходимость «провести банк через этот сложный период к обнародованию результатов расследования».

Председатель совета директоров Danske Bank Оле Андерсен сожалеет о необходимости отставки Боргена. По словам Андерсена, они постоянно обсуждали этот вопрос, он уважает решение Боргена и считает его правильным.

Средства, проводившиеся через эстонское отделение в 2007-2015 гг., шли через примерно 15 000 счетов (в общей сложности было проведено 9,5 млн операций), из них у примерно 6200, как теперь сообщает Danske Bank, — «высочайшие индикаторы риска», передает Bloomberg. «Почти обо всех этих клиентах сообщено властям, — говорится в отчете Danske Bank. — В целом значительная часть переводов была подозрительной». Переводы шли из России, Азербайджана, Украины и других стран СНГ. В докладе также говорится, что банк не предпринял необходимых действий в 2007 г., когда его деятельность критиковали регуляторы Эстонии, а регуляторы Дании указали на «криминальную активность в чистом виде, включая отмывание денег», оценивавшееся в «миллиарды рублей ежемесячно».

Danske Bank также сообщил, что в свое время решил не переводить свои операции в странах Балтии на единую с головным офисом IT-платформу, посчитав это слишком затратным, поэтому в эстонском подразделении и не реализовывались в полном объеме процедуры по борьбе с отмыванием денег. Кроме того, оно работало как филиал, а не зарегистрированное в Эстонии дочернее предприятие, поэтому полномочия местных регуляторов были ограничены и у них не было полной информации.

Danske Bank направит выручку (около 200 млн евро) от всех сомнительных сделок эстонского подразделения в фонд, который будет учрежден для поддержки предложений по борьбе с международной финансовой преступностью, в том числе с отмыванием денег, отмечается в сообщении банка. Сумма пожертвований будет включена в расходы за III квартал этого года. Из-за этого Danske Bank понизил прогноз прибыли. Чистая прибыль банка по итогам года ожидается на уровне 2,28 млрд евро (предыдущий прогноз — 2,68 млрд евро).

Акции банка на открытии торгов в среду подешевели на 6%, всего с начала года стоимость бумаг снизилась на 32%.

В середине сентября WSJ со ссылкой на источники написала, что власти США ведут расследование в отношении Danske Bank по подозрению в масштабном отмывании денег из России и бывших советских республик. Расследование касается работы эстонского подразделения Danske. Осведомитель, предоставивший два года назад информацию о нарушениях министерствам юстиции и финансов США, а также Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщил, что сомнительные транзакции наряду с эстонским подразделением проводил также московский офис Citigroup.

Эстонские власти ведут расследования в отношении 26 бывших сотрудников Danske — от менеджеров низшего звена до экс-гендиректора местного подразделения. Они обвиняются в том, что помогли отмыть $230 млн. Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер ранее говорил, что эти деньги были похищены из бюджета России. «В этом конкретном случае это, несомненно, грязные деньги, полученные преступным путем», — заявлял эстонский прокурор Марек Вахинг.

Официальное расследование также ведется в Дании.