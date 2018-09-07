Финансы / Банки

Через эстонское отделение Danske Bank могли отмыть до $150 млрд

Значительная часть денег поступила от компаний, связанных с Россией и странами бывшего СССР
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Эксперты, занимающиеся внутренним расследованием возможного отмывания денег через эстонское подразделение Danske Bank, анализируют операции уже на $150 млрд, которые прошли через него с 2007 по 2015 г. Об этом говорят люди, знакомые с ходом расследования. Бóльшая часть этой суммы поступила от компаний, связанных с Россией и бывшими республиками СССР.

Подозрительные суммы все растут

Анализирующие деятельность крупнейшего датского банка эксперты не решили, стоит ли считать все $150 млрд подозрительными средствами. Однако столь внушительный денежный поток от неэстонских организаций говорит о том, что сумма в $8 млрд, которая предположительно была отмыта через эстонское подразделение (об этом первой сообщила датская газета Berlingske), может вырасти.

В августе Financial Times написала, что только в 2013 г. через него было переведено около $30 млрд.

Управление по финансовому надзору Дании ранее раскритиковало Danske за отсутствие надлежащего надзора и приказало увеличить капитал на $800 млн. Прокуратуры Дании и Эстонии ведут уголовное расследование в отношении эстонского подразделения. Акции Danske упали на торгах в пятницу на 7% после того, как The Wall Street Journal сообщила о масштабах расследования.

Внутреннее расследование проводит юрисконсульт Danske, а помогают ему специалисты PricewaterhouseCoopers и Ernst & Young. Обе компании не ответили на запросы о комментариях. Promontory Financial Group, принадлежащая IBM, и Palantir Technologies тоже помогают в расследовании. Они отказались от комментариев.

«Любые выводы необходимо делать на основании подтвержденных фактов, а не разрозненных отрывков информации, вырванных из контекста, – говорится в заявлении Оле Андерсена, председателя совета директоров Danske Bank. – Как мы сообщали ранее, ясно, что вопросы, связанные с портфелем, оказались более серьезными, чем мы ранее предполагали».

Эксперты сообщили о сумме в $150 млрд совету директоров. Это внушительная сумма для Эстонии, учитывая, что общий объем депозитов в стране составляет 17 млрд евро ($19 млрд). Что касается России, из которой поступила часть средств, то эта сумма превышает совокупную годовую прибыль российских компаний. По словам человека, знакомого с ходом расследования, приходившие из стран СНГ деньги не задерживались на счетах в эстонском подразделении Danske и быстро покидали страну, поэтому далеко не в полной мере отражались в официальной банковской статистике.

Круговорот денег в Эстонии

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