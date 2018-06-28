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Руководителю ЦБ Латвии предъявлены обвинения во взятке

Прокуратура Латвии предъявила обвинения во взяточничестве президенту Центробанка страны Илмару Римшевичу, сообщает ведомство. Он обвиняется в вымогательстве взятки на сумму свыше 100 000 евро, отмечает латвийское агентство ЛЕТА. Наказание по соответствующей статье предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранительные органы считают, что Римшевич оказывал давление на комиссию рынка финансов и капитала в связи с ликвидацией Trasta komercbankа (TKВ), пособником руководителя ЦБ был предприниматель Марис Мартинсонс, указывает ЛЕТА. Последнему также предъявлены обвинения в пособничестве взятке.

Основной владелец Norvik banka Григорий Гусельников ранее рассказывал Associated Press, что Римшевич требовал у него взятку.

В качестве меры пресечения в отношении Римшевича был назначен денежный залог в размере 100 000 евро, запрет занимать должность президента ЦБ, приближаться к определенным лицам и выезжать из страны.

Римшевич заявлял, что связывает обвинения в свой адрес с банками ABLV bank и Norvik. По его словам, обыски в ЦБ начались через три часа после того, как регулятор отказался предоставить ABLV bank 1 млрд евро ликвидности. Римшевич не признал обвинений и отказался добровольно уходить в отставку. Его адвокаты обратились в Европейский суд с просьбой оценить законность запрета Римшевичу исполнять служебные обязанности руководителя ЦБ.

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