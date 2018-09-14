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США расследуют отмывание денег через эстонское подразделение Danske Bank Ints Kalnins / Reuters

Власти США ведут расследование в отношении крупнейшего банка Дании по подозрениям в масштабном отмывании денег из России и бывших советских республик. Об этом свидетельствуют документы, с которыми ознакомилась The Wall Street Journal, и человек, знакомый с ситуацией. Ранее в сентябре стало известно, что через эстонское подразделение Danske Bank могло быть отмыто до $150 млрд с 2007 по 2015 гг.

Министерства юстиции и финансов США и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начали расследования после того, как SEC получила конфиденциальную информацию от осведомителя более двух лет назад, рассказал источник. Их расследования продолжаются и касаются эстонского подразделения Danske. Осведомитель указал властям США на то, что в транзакциях с этим подразделением участвовали Deutsche Bank, как банк-корреспондент для денежных переводов в долларах, и московский офис Citigroup.