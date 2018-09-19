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Эстонский филиал Danske Bank обслуживал фигурантов черного списка Банка России

Оказавшийся в центре скандала об отмывании денег Danske Bank еще в апреле 2013 г. знал, что его эстонское подразделение работает с подозрительными клиентами из России. Об этом свидетельствует электронное письмо Нильса Тора Миккельсена, отвечавшего тогда в банке за борьбу с отмыванием денег, которое оказалось в распоряжении The Wall Street Journal. Это противоречит заявлением Danske, который утверждал в июле, что узнал о серьезных проблемах эстонского подразделения только в декабре 2013 г.

В своем письме Миккельсен спросил коллегу из эстонского филиала о счетах клиентов из черного списка Банка России. Как отметил Миккельсен, у регуляторов Эстонии и Дании создалось впечатление, что Danske не относится к этому вопросу достаточно серьезно. Миккельсону нужно было дать разъяснения датским регуляторам, поэтому он задал коллеге несколько вопросов. Среди них были следующие: «Каковы содержание и предназначение черного списка Банка России?», «Сколько у нас клиентов из черного списка?», «Как мы с ними работаем?».

В черный список ЦБ России входят лица и компании, которые подозреваются в финансовых нарушениях. Сейчас в нем около 500 000 юридических и физических лиц, и ЦБ делится им с иностранными финансовыми организациями. Миккельсон отказался дать комментарии WSJ, сославшись на конфиденциальность информации. Банк России оперативно не ответил на запрос о комментарии.

Эстонский филиал Danske Bank, крупнейшего банка Дании, подозревается в крупном отмывании денег из России и республик бывшего СССР в 2007-2015 гг. Расследованием подозрительных операций занимаются власти Эстонии, Дании и США. По данным самого Danske, который провел внутреннее расследование, всего через эстонское подразделение за это время прошло около 200 млрд евро ($234 млрд). Во вторник из-за скандала в отставку подал гендиректор банка Томас Борген.