Финансы / Банки

Danske Bank проводил для россиян зеркальные сделки

В 2013 году с их помощью из России было выведено до 8,5 млрд евро
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Danske Bank провел для российских клиентов зеркальные сделки на сумму 6–8,5 млрд евро ($6,9–9,8 млрд) за один только год, следует из служебной записки, которая помогает представить, как функционировала схема по выводу из России и других стран СНГ, которая может стать крупнейшим в истории случаем отмывания денег.

В документе, с которым ознакомилась Financial Times (FT), отмечается, что «высокоприбыльная» стратегия была рискованной не в последнюю очередь потому, что банкиры Danske не знали конечных клиентов, для которых проводились эти сделки. В эстонском филиале, через который они проводились, их называли «решением» и «облигационной петлей», потому что в схеме использовались российские государственные облигации. Российские клиенты покупали бумаги за рубли, и точно такие же продавались за иностранную валюту.

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