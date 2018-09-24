В Deutsche Bank назначен контролер по борьбе с отмыванием денег

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Всего лишь полтора года назад Deutsche Bank заплатил почти $700 млн штрафа за помощь российским клиентам в выводе $10 млрд из страны Michael Probst / AP

Финансовый регулятор Германии BaFin в понедельник выпустил короткое заявление, в котором потребовал от Deutsche Bank предпринять действия для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Банк должен «принять необходимые внутренние меры защиты и следовать общим требованиям по проверке» операций и клиентов, говорится в заявлении.

BaFin также пошел на беспрецедентный шаг – назначил внешнего наблюдателя, который должен помочь банку выполнять требования закона и регулятора, сообщают Financial Times и Bloomberg. Им стала аудиторская компания KPMG, которая будет оценивать прогресс банка в реализации антиотмывочных мер и информировать об этом BaFin.