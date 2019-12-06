Банк «Восточный» подал иск на 2,5 млрд рублей по делу Baring Vostok
Банк «Восточный», признанный потерпевшим по делу о мошенничестве против сотрудников фонда Baring Vostok и основателя компании Майкла Калви, подал гражданский иск о возмещении ущерба, сообщает «Интерфакс». Об этом стало известно 4 декабря во время заседания Мосгорсуда. Ранее о том, что в деле есть такой иск, не сообщалось.
Следователь при рассмотрении жалобы на арест имущества Калви заявил, что гражданский иск был заявлен еще 19 февраля, то есть спустя шесть дней после возбуждения уголовного дела.
Адвокат Калви Дмитрий Клеточкин уточнил в беседе с агентством, что сумма исковых требований соответствует сумме вмененного фигурантам дела ущерба в 2,5 млрд руб. При этом Калви до сих пор не признан ответчиком по иску и с ним не ознакомлен. «Калви не признает вину, он не признает этот иск», – сказал Клеточкин агентству ТАСС. Адвокат добавил, что иск будет рассмотрен при слушании уголовного дела по существу.
Уголовное дело о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный» было возбуждено 13 февраля на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова в Федеральную службу безопасности. Юсупов утверждал, что в 2017 г. его ввели в заблуждение для голосования за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд руб. между банком и «Первым коллекторским бюро» в 2015 г. По делу помимо Калви проходят еще пять человек, всем им предъявлено обвинение в хищении у «Восточного» 2,5 млрд руб. Сам основатель Baring Vostok отрицает вину и связывает преследование с попыткой миноритариев «Восточного» решить корпоративный спор.