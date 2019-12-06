Банк «Восточный» подал иск на 2,5 млрд рублей по делу Baring Vostok

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный» было возбуждено 13 февраля на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова в Федеральную службу безопасности. Юсупов утверждал, что в 2017 г. его ввели в заблуждение для голосования за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд руб. между банком и «Первым коллекторским бюро» в 2015 г. По делу помимо Калви проходят еще пять человек, всем им предъявлено обвинение в хищении у «Восточного» 2,5 млрд руб. Сам основатель Baring Vostok отрицает вину и связывает преследование с попыткой миноритариев «Восточного» решить корпоративный спор.