Кипр обогнал регионы России по объему активов небанковских брокеров
Банк России впервые раскрыл суммы на счетах клиентов российских брокеров. Объем их активов на конец сентября превысил 10 трлн руб., а количество брокерских счетов составило 3,4 млн, говорится в аналитическом комментарии ЦБ. Рост количества клиентов на брокерском обслуживании с начала года составил 53%.
Лидером по количеству открытых брокерских счетов и по объему их активов является Москва, где жители и компании открыли в банках более 368 тыс. брокерских счетов на общую сумму 3,17 трлн руб. Небанковские брокеры зарегистрировали более 181 тыс. счетов на общую сумму 2,6 трлн руб., сообщает ЦБ. На втором месте Московская область, где открыто более 164 тыс. брокерских счетов на 239,2 млрд руб. в банках, и 71,3 тыс. счетов более чем на 1,17 трлн руб. у небанковских брокеров.
Лидером по количеству открытых брокерских счетов и по объему их активов является Москва, где жители и компании открыли в банках более 368 тыс. брокерских счетов на общую сумму 3,17 трлн руб. Небанковские брокеры зарегистрировали более 181 тыс. счетов на общую сумму 2,6 трлн руб., сообщает ЦБ. На втором месте Московская область, где открыто более 164 тыс. брокерских счетов на 239,2 млрд руб. в банках, и 71,3 тыс. счетов более чем на 1,17 трлн руб. у небанковских брокеров. На третьем месте Санкт-Петербург, где открыто 131,7 тыс. брокерских счетов на 244,2 млрд руб., и у небанковских брокеров — 59,7 тыс. счетов на 257,3 млрд руб.
Кипр является единственной иностранной юрисдикцией, чьи клиенты обладают существенным объемом активов на брокерском обслуживании, отмечает ЦБ. На его резидентов приходится 87% от общего объема активов, приходящихся на клиентов из иностранных юрисдикций.