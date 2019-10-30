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ЦБ предложил обязать брокеров покрывать убытки непротестированных инвесторов

Банк России подготовил предложения к законопроекту о разделении частных инвесторов на категории. Об этом сообщают РБК и «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, который ЦБ направил участникам рынка в виде презентации. Регулятор предлагает обязать брокеров компенсировать убытки неквалифицированных инвесторов, если они допустят клиентов к торгам без теста.

Разрабатываемые при участии ЦБ поправки призваны повысить доверие людей к финансовому рынку и стимулировать инвестиции населения в экономику, объяснял ранее первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Изначально ЦБ планировал разделить инвесторов на четыре категории, летом их число сократилось до трех. В итоге регулятор оставил две категории инвесторов: квалифицированные и неквалифицированные. Неквалифицированные инвесторы смогут совершать сделки без тестирования, если за год до вступления в силу закона их объем превысил 2,5 млн руб. Если клиент не смог пройти тестирование, он может воспользоваться «последним словом» и приобрести желаемый инструмент, но только на 50 000 руб. или в размере минимального лота. Иностранные ценные бумаги будут доступны после тестирования при условии их включения в фондовые индексы, перечень которых установит ЦБ, пишет «Коммерсантъ». Квалифицированные инвесторы – юрлица могут работать без ограничений. Квалифицированные инвесторы – физлица сохранят статус на два года, затем им необходимо признание по новым правилам. Чтобы стать квалифицированным инвестором, нужно иметь активы на 6 млн руб., либо за год совершить сделки на эту сумму. Правки должны вступить в силу 1 апреля 2021 г. и сейчас готовятся Госдумой ко второму чтению.

Участники рынка раскритиковали законопроект и обратились за поддержкой к председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову. В сентябре крупные брокеры направили ему письмо со своими замечаниями. При подготовке законопроекта ко второму чтению ЦБ не учел ни предложений брокеров и СРО, ни позицию комитета по финансовому рынку, ни позицию экспертного управления администрации президента, говорилось в письме. Авторы документа убеждены, что законопроект ограничит доступ к финансовому рынку и не повлияет на доверие к нему.