«Financial Times»: Новым главой Банка Англии избран британец Эндрю Бейли
Новым главой банка Англии избрали руководителя Управления по финансовому регулированию и надзору Эндрю Бейля. Об этом сообщила газета «Financial times» со ссылкой на собственный источники.
Эндрю Бейли в прошлом занимал пост заместителя главы Банка Англии, выполняющего функции центрального банка. В издании уточняется, что официально о назначении Бейли должно быть объявлено утром 21 декабря.
Новый глава банка Англии сменит канадца Марка Карни. Он занимал этот пост с 2013 года и ранее объявил, что покинет его 31 января 2020 года.