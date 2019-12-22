Райффайзенбанк забрал большинство клиентов ушедшего из России Danske Bank

Решение было принятоиз-за обвинений эстонских властей в отмывании денег через местное подразделение. Расследование в отношении эстонского отделения Danske Bank было начато в августе 2018 г. Оно касается работы банка в период с 2007 по 2016 г. — в этот период через филиал кредитной организации прошло около $230 млрд из России и других стран бывшего СССР. Как признал сам банк, значительная часть этих денег может быть классифицирована как подозрительные операции. Расследованием дела занялись власти США, Дании и Эстонии.