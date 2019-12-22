Райффайзенбанк забрал большинство клиентов ушедшего из России Danske Bank
Большинство клиентов ушедшего из России Danske Bank перешли в Райффайзенбанк, рассказал в интервью «Ведомостям» предправления Райффайзенбанка Сергей Монин: «Когда Danske Bank закрывал свое подразделение в России, большинство их клиентов перешло к нам».
Райффайзенбанку перешли и активы, и пассивы Danske, это порядка 100 корпоративных клиентов за пять месяцев, уточнил Монин, размеры переданных портфелей банк не раскрывает.
Представитель Danske Bank от комментариев отказался. На 1 января у Danske Bank было 9,8 млрд руб. кредитов компаниям, депозиты юрлиц достигали 12 млрд руб., к 1 ноября они снизились до нуля.
Danske Bank — крупнейший коммерческий банк Дании со штаб-квартирой в Копенгагене. Это один из ведущих банков Северной Европы. ЦБ аннулировал лицензию Danske Bank 1 ноября. Руководство группы объявило об уходе из России в феврале этого года, а также и стран Балтии: Эстонии, Латвии, Литвы.
Решение было принятоиз-за обвинений эстонских властей в отмывании денег через местное подразделение. Расследование в отношении эстонского отделения Danske Bank было начато в августе 2018 г. Оно касается работы банка в период с 2007 по 2016 г. — в этот период через филиал кредитной организации прошло около $230 млрд из России и других стран бывшего СССР. Как признал сам банк, значительная часть этих денег может быть классифицирована как подозрительные операции. Расследованием дела занялись власти США, Дании и Эстонии.
«Репутация Danske Bank не ставится нами ни под какое сомнение. Клиенты, которых мы получили, – это крупные международные компании», – сказал Монин, отвечая на соответствующий вопрос «Ведомостей».