Сергей Монин: «Райффайзенбанк как универсальный банк выглядит неплохо»
Многие люди думают, что Райффайзенбанк – немецкий, а не австрийский (по происхождению капитала), говорит его председатель правления Сергей Монин. А потому, по наблюдениям Монина, клиенты ассоциируют его с немецким качеством и выше всего ценят именно имидж банка. По его словам, пришлось немало сделать, чтобы заслужить такую же оценку непосредственно для продуктов и услуг.
Монин считает, что очень важно создать у клиента ощущение физической доступности банка: это легко дается Сбербанку с десятком тысяч отделений, но непросто для банка с небольшим количеством офисов. И здесь Райффайзенбанк хочет достичь того же, что и «Тинькофф банк», но дешевле. В то же время кумиров у банка нет: по мнению Монина, перенять чужой позитивный опыт практически невозможно.
– Это любопытно. Мне нравится. Любопытно, что не надо сразу свое мнение выдавать. Это такой формат, где тебя не спрашивают: «Ну а ты что думаешь?» Потому что обычно именно меня и спрашивают. А здесь мне нравится развивать тему, задавать свои вопросы.
– У нас не было ни одного отказа. Правда, мы просили людей, которых мы знаем. Были интервью с Сергеем Хотимским, Алексеем Мареем, Михаилом Алексеевым. Недавно сделали с Сергеем Солониным. С ним сложно – непонятно, какой вопрос будет ему интересен, надо хорошо его знать. Но я его знаю 25 лет, поэтому...
– Я думаю, что он все-таки согласился не поэтому. Мне кажется, что ему просто интересно общаться.
«Наш масштаб позволяет нам самим выбирать, в чем расти»
– Мы понимаем, что экономика не растет, вслед за этим не растет и корпоративное кредитование. Но наш масштаб позволяет нам самим выбирать, в чем нам расти. И в этом смысле, когда мы планируем, у нас и близко нет того, что сначала мы должны смоделировать, насколько вырастет ВВП, потом из этой цифры попытаться вывести, насколько же вырастем мы. Потому что это несвязанные вещи. Рост ВВП нас больше интересует как справочная информация, а не как что-то определяющее наш бизнес. В рознице мы растем почти так же, как рынок.
– На 13%. Мы растем, сохраняя тот профиль кредитного риска, который нам знаком и который нам нравится, который понимают наши акционеры. Это наше основное условие. Наша цель – это рост активных клиентов, а непосредственно рост кредитного портфеля – это вторичная вещь.
– Такой вывод мы не делаем, хотя по косвенным признакам можно сказать, что это так. Потому что если мы, сохраняя свой кредитный профиль, способны вырасти на 13%, а рынок растет быстрее, то, значит, рынок растет более агрессивно. Хорошо это или плохо, время покажет. Возможно, мы слишком консервативны.