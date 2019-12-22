Сергей Монин: «Райффайзенбанк как универсальный банк выглядит неплохо»

– Мы понимаем, что экономика не растет, вслед за этим не растет и корпоративное кредитование. Но наш масштаб позволяет нам самим выбирать, в чем нам расти. И в этом смысле, когда мы планируем, у нас и близко нет того, что сначала мы должны смоделировать, насколько вырастет ВВП, потом из этой цифры попытаться вывести, насколько же вырастем мы. Потому что это несвязанные вещи. Рост ВВП нас больше интересует как справочная информация, а не как что-то определяющее наш бизнес. В рознице мы растем почти так же, как рынок.