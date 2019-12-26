Финансы

РБК: Минтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием

Ведомости

Минтруд не одобрил поправки в законодательство, подготовленные банками для борьбы с обналичиванием с использованием решений комиссий по трудовым спорам, пишет РБК со ссылкой на письмо ведомства Ассоциации банков России. Содержание документа изданию подтвердил источник в банковской сфере.

Комиссия имеет право выносить решения по индивидуальным спорам между сотрудниками и работодателями, например, о выплате долга по зарплате. Такие решения имеют силу исполнительного документа и могут использоваться для принудительного взыскания. Если банк получает решение комиссии с требованием перечислить деньги, он должен в трехдневный срок исполнить транзакцию. Отказ наказывается штрафом до 1 млн руб. согласно ст. 17.14 КоАП.

Ассоциация предлагала депутатам внести поправки в Трудовой кодекс. Письмо с соответствующими предложениями в конце октября было направлено председателю думского комитета по труду и соцполитике Ярославу Нилову. Копия документа имеется у РБК, представитель ассоциации подтвердил факт обращения. Предлагалось исключить из Трудового кодекса статьи, касающиеся комиссий по трудовым спорам, и ликвидировать этот институт как таковой. Участники рынка считают, что решения комиссии по трудовым спорам могут быть подготовлены несколькими «физическими лицами, работающими в организации», и использоваться для сомнительных операций. Банки также предлагали и более мягкий вариант — не ликвидацию комиссии, а усиление контроля за ее документами.

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Как следует из письма Минтруда, ведомство считает, что предложение банков угрожает правам сотрудников. Ведомство напоминает, что трудовые споры в России сейчас могут рассматривать только соответствующие комиссии и суды. Ликвидация комиссии по трудовым спорам «лишит работника одного из способов защиты его трудовых прав и снизит гарантированную Конституцией защиту трудовых прав», поясняется в письме. Минтруд считает предложение ассоциации избыточным.

Представитель ассоциации заявил РБК, что министерство понимает озабоченность банков и прорабатывает с заинтересованными органами исполнительной власти предложения по изменению этого механизма.

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