РБК: Минтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием

Ассоциация предлагала депутатам внести поправки в Трудовой кодекс. Письмо с соответствующими предложениями в конце октября было направлено председателю думского комитета по труду и соцполитике Ярославу Нилову. Копия документа имеется у РБК, представитель ассоциации подтвердил факт обращения. Предлагалось исключить из Трудового кодекса статьи, касающиеся комиссий по трудовым спорам, и ликвидировать этот институт как таковой. Участники рынка считают, что решения комиссии по трудовым спорам могут быть подготовлены несколькими «физическими лицами, работающими в организации», и использоваться для сомнительных операций. Банки также предлагали и более мягкий вариант — не ликвидацию комиссии, а усиление контроля за ее документами.