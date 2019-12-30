Сбербанк сообщил об отставке руководителя дирекции GR

Шаров пришел в Сбербанк в 2014 г. на пост вице-президента по малому бизнесу. В 2017 г. стал руководителем дирекции GR госбанка. В пресс-службе Сбербанка отметили, что под его руководством было запущено более 10 программ льготного кредитования с господдержкой. До Сбербанка в 2000-е гг. Шаров работал в Минэкономразвития, а в 2012–2014 гг. руководил правительством Московской области.