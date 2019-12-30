Сбербанк сообщил об отставке руководителя дирекции GR
Вице-президент Сбербанка, руководитель дирекции GR (government relations — взаимодействие с органами государственной власти) Андрей Шаров покинет свой пост в банке в конце года, сообщила пресс-служба Сбербанка. Причина его увольнения не называется.
Ранее источник в менеджменте Сбербанка рассказал ТАСС, что это решение является личным выбором Шарова. «Он больше шести лет проработал в банке, хочет заняться другим проектом в малом бизнесе. У Андрея также есть предложение, связанное с проектами в госструктурах», — отмечал собеседник агентства.
Шаров пришел в Сбербанк в 2014 г. на пост вице-президента по малому бизнесу. В 2017 г. стал руководителем дирекции GR госбанка. В пресс-службе Сбербанка отметили, что под его руководством было запущено более 10 программ льготного кредитования с господдержкой. До Сбербанка в 2000-е гг. Шаров работал в Минэкономразвития, а в 2012–2014 гг. руководил правительством Московской области.
Летом один из участников форума «Территория смыслов» спросил Шарова, откуда берется разница в процентных ставках в чешском и российском Сбербанках. Вице-президент госбанка в ответ предложил автору вопроса диск с музыкой своего сочинения. «Спасибо огромное за общение... это вам урок коммуникации... чтобы не быть голословным, предлагаю потратить оставшиеся 30 секунд на то, чтобы вы услышали музыку, которую я пишу», — сказал топ-менеджер.