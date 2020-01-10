Экс-президент перестраховочной «дочки» ЦБ возглавил страхового брокера «Ростеха»
По словам топ-менеджера, перед ним стоят задачи по расширению страхового обслуживания предприятий «Ростеха», снижению потерь через страхование, повышению уровня промышленной безопасности, а также формированию новых страховых продуктов.
Галушин был назначен президентом РНПК в 2016 г. В июле 2019 г. он покинул компанию, оставшись членом наблюдательного совета. Топ-менеджер также входит в состав совета директоров «Росгосстраха».
Брокер «РТ-страхование» учрежден в 2009 г. Она является инфраструктурным дочерним предприятием госкорпорации «Ростех». Компания работает более чем с 600 предприятиями, оказывая поддержку по более чем 30 видам страхования, говорится на ее сайте. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка брокера по итогам 2017 г. составила 269,5 млн руб. Чистая прибыль – 121,4 млрд руб.