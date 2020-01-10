Экс-президент перестраховочной «дочки» ЦБ возглавил страхового брокера «Ростеха»

Брокер «РТ-страхование» учрежден в 2009 г. Она является инфраструктурным дочерним предприятием госкорпорации «Ростех». Компания работает более чем с 600 предприятиями, оказывая поддержку по более чем 30 видам страхования, говорится на ее сайте. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка брокера по итогам 2017 г. составила 269,5 млн руб. Чистая прибыль – 121,4 млрд руб.