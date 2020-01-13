Хакерская группировка Silence может стоять за атакой на банки Африки

В конце августа 2019 г. Group IB подсчитала сумму хищений из банков группировкой русскоязычных хакеров The Silence. Как писал РБК со ссылкой на отчет компании, с июня 2016 г. по июнь 2019 г. сумма ущерба составила около 272 млн руб. Хакерами были заражены рабочие станции более чем в 30 государствах мира в Азии, Европе и СНГ.