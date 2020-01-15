НПФ Сбербанка: четверть россиян сожалеют о том, что не копили на старость
Почти четверть россиян (24,8%) жалеют о том, что мало откладывали или совсем не копили на старость, свидетельствуют данные опроса НПФ Сбербанка. Из них чаще других об упущенных возможностях жалеют жители Дальнего Востока (29,7%), Урала и Приволжья (по 28,3%). Речь идет о гражданах, чьи доходы составляют до 35 000 руб. ежемесячно.
72,8% опрошенных считают, что их сбережений не хватит для комфортной жизни на пенсии. Только 13,8% россиян делали самостоятельные пенсионные накопления в последние 10–20 лет. 27,2% россиян считают, что их накопления позволяют или позволят в будущем комфортно жить на пенсии.
Большинство россиян во время опроса заявили, что в прошлом необходимо было более внимательно относиться к долгосрочному финансовому планированию. Среди наиболее подходящих инструментов для накоплений респонденты назвали банковские вклады (32,6%) и вложения в недвижимость (29,7%). Обеспечить свою старость с помощью индивидуального пенсионного плана готовы только 7% россиян. Еще 11,4% опрошенных предпочитают никому не доверять заработанные деньги и держать накопленное дома.
Опрос проводился в ноябре – декабре 2019 г. в 30 российских регионах. В нем приняли участие более 1600 человек.