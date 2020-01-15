НПФ Сбербанка: четверть россиян сожалеют о том, что не копили на старость

Почти четверть россиян (24,8%) жалеют о том, что мало откладывали или совсем не копили на старость, свидетельствуют данные опроса НПФ Сбербанка. Из них чаще других об упущенных возможностях жалеют жители Дальнего Востока (29,7%), Урала и Приволжья (по 28,3%). Речь идет о гражданах, чьи доходы составляют до 35 000 руб. ежемесячно.