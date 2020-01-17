ЦБ отозвал лицензию у московского ПФС-банка
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у московского ПФС-банка, говорится на сайте регулятора.
ПАО КБ «ПФС-банк» («Промышленно-финансовое сотрудничество-банк» – «Ведомости» ) допускал нарушения законодательства в области отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, осуществлял сомнительные операции с наличными денежными средствами, отмечается в приказе об отзыве лицензии. В ПФС-банке назначена временная администрация, которая будет работать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Согласно рэнкингу «Интерфакс-100», банк является участником системы страхования вкладов. По итогам III квартала 2019 г. по размеру активов банк занимал 335-е место в российской банковской системе.