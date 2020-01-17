ВТБ установил первые банкоматы с функцией видеосвязи с менеджером
Первые видеобанкоматы установлены в двух отделениях ВТБ в Москве – в торговом центре «Афимолл» и возле станции метро «Цветной бульвар». Помимо видеосвязи, устройство обладает всеми банковскими функциями стандартного банкомата. В течение года функциональность терминала будет расширяться, обещают в ВТБ. По мнению старшего вице-президента ВТБ Мигель Маркарянц, видеобанкоматы будут востребованы в отдаленных точках обслуживания.
Представитель банка сообщил РБК, что устройства и ПО выпущены китайской фирмой GRG Banking, но не раскрыл стоимость комплекта. Видеобанкоматы GRG Banking могут быть оснащены сканером документов, устройством для печати пластиковых карт и сканером отпечатков пальцев, сообщает официальный сайт производителя.
Первым банком, внедрившим технологию видеосвязи в банкоматы, стал китайский China Guangfa Bank в 2011 г., сообщало агентство IBS Intelligence. К 2017 г. подобные терминалы появились в Турции и Сингапуре. К 2019 г. ВТБ установил в России 16 000 банкоматов.