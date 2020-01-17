ВТБ установил первые банкоматы с функцией видеосвязи с менеджером

Первые видеобанкоматы установлены в двух отделениях ВТБ в Москве – в торговом центре «Афимолл» и возле станции метро «Цветной бульвар». Помимо видеосвязи, устройство обладает всеми банковскими функциями стандартного банкомата. В течение года функциональность терминала будет расширяться, обещают в ВТБ. По мнению старшего вице-президента ВТБ Мигель Маркарянц, видеобанкоматы будут востребованы в отдаленных точках обслуживания.