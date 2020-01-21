Заместитель Грефа рассказал об опасности пересылать фото банковских карт

В декабре начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский рассказывал, что за неполный 2019 г. в Сбербанк поступило 2,5 млн жалоб на телефонное мошенничество. Это в 15 раз больше, чем год назад. По его словам, о многих случаях мошенничеств неизвестно, так как клиенты не сообщали о них банку. Чаще всего мошенники звонят под видом службы безопасности банка.