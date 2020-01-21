Заместитель Грефа рассказал об опасности пересылать фото банковских карт
Отправка фотографий банковской карты в мессенджере или по электронной почте может привести к тому, что данные этой карты окажутся у злоумышленников, предупредил в интервью «РИА Новости» зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, в этом случае «утекают» не пин-коды и CVC-коды, а номера банковских карт.
«Это происходит по той причине, что часто люди крайне беспечно относятся к своим персональным данным. Даже если вы сфотографируете свою карту и отправите ее кому-либо — это в принципе уже утечка. С таким же успехом вы можете выбросить кошелек со своей заработной платой в урну».
Номер карты позволяет мошенникам получить доступ к дополнительной информации о ее владельце и разговорить его, «используя методы социальной инженерии», отметил Кузнецов. Для попытки кражи денег преступникам достаточно знать помимо номера карты фамилию, имя, отчество и номер телефона жертвы. «Эту информацию сегодня легко достать, а преступнику ее достаточно, чтобы начать разговор. И это большая проблема», — отметил Кузнецов.
В декабре начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский рассказывал, что за неполный 2019 г. в Сбербанк поступило 2,5 млн жалоб на телефонное мошенничество. Это в 15 раз больше, чем год назад. По его словам, о многих случаях мошенничеств неизвестно, так как клиенты не сообщали о них банку. Чаще всего мошенники звонят под видом службы безопасности банка.