Сбербанк сообщил о 15-кратном росте числа жалоб на телефонное мошенничество
В 2019 г. только в Сбербанк поступило 2,5 млн жалоб на телефонное мошенничество. Это в 15 раз больше, чем год назад, рассказал управляющий директор – начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский, сообщает «Коммерсантъ». По его словам, о многих случаях мошенничеств неизвестно, так как клиенты не сообщали о них банку.
За три года социальная инженерия «фактически выдавила традиционные схемы киберворовства – скимминг и вредоносное программное обеспечение», сказал Велигодский. Чаще всего мошенники звонят под видом службы безопасности банка. В 2017 г. в Сбербанк поступило 160 000 жалоб на такие звонки. В 2019 г. банк зафиксировал уже почти 2,5 млн обращений клиентов, сказал он. В 2017 г. самым популярным способом вывода украденных средств было пополнение мобильного телефона. В 2019 г. чаще всего для этого использовались интернет-сервисы (P2P-операции через 3-D Secure). На втором месте – карта стороннего банка.
Велигодский также обратил внимание на изменения технологии мошенничеств. Если до 2018 г. у клиентов пытались выяснить данные, чтобы провести операции самостоятельно, то теперь мошенники предпочитают, чтобы клиенты сами переводили им деньги. Такой способ, по словам Велигодского, снижает эффективность защиты банка от хищений. Кроме того, мошенники используют сервисы для подмены телефонных номеров, чтобы клиенты видели входящий звонок с номера, которым пользуется банк. Особенно такой подход стал популярен в конце 2019 г., пишет «Коммерсантъ». В 2019 г., по данным Сбербанка, злоумышленники использовали для звонков 170 000 уникальных номеров. Как правило, это городские номера Московского региона или мобильные, которые чаще всего обслуживает «Билайн».
Также в этом году у мошенников появляются профессиональные консультанты, анализирующие сценарии борьбы банка с социальной инженерией, что позволяет им быстро менять схемы обмана, рассказал Велигодский.