Сбербанк сообщил о 15-кратном росте числа жалоб на телефонное мошенничество

Велигодский также обратил внимание на изменения технологии мошенничеств. Если до 2018 г. у клиентов пытались выяснить данные, чтобы провести операции самостоятельно, то теперь мошенники предпочитают, чтобы клиенты сами переводили им деньги. Такой способ, по словам Велигодского, снижает эффективность защиты банка от хищений. Кроме того, мошенники используют сервисы для подмены телефонных номеров, чтобы клиенты видели входящий звонок с номера, которым пользуется банк. Особенно такой подход стал популярен в конце 2019 г., пишет «Коммерсантъ». В 2019 г., по данным Сбербанка, злоумышленники использовали для звонков 170 000 уникальных номеров. Как правило, это городские номера Московского региона или мобильные, которые чаще всего обслуживает «Билайн».