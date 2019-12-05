Греф заявил о радикальном пересмотре политики Сбербанка после утечки данных

Построить новую систему в один день и без перегибов невозможно, отметил президент Сбербанка. «К сожалению, я боюсь, эти перегибы не на местах, а зачастую они централизованы», – отметил он. В первое время, по словам Грефа, без ручного вмешательства в процессы кибербезопасности не обойтись, однако с каждым месяцем они будут становиться все более автоматизированными.