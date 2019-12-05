Греф заявил о радикальном пересмотре политики Сбербанка после утечки данных
После утечки личных данных клиентов, о которой стало известно в октябре, Сбербанк радикальным образом пересмотрит свое отношение к киберзащите внутренних ресурсов, заявил президент банка Герман Греф. Сбербанк создаст систему, которая не позволит «вынести ни один бит информации несанкционированно», пообещал он.
Об этом Греф заявил в ходе прямой линии с сотрудниками Сбербанка. Один из собеседников пожаловался, что после утечки данных клиентов меры кибербезопасности в банке ужесточились, что привело к замедлению рабочих процессов. Некоторые работники даже отмечают «перегибы» в некоторых вопросах.
По словам Грефа, руководство банка не могло не отреагировать на произошедшее. «Случай, который произошел, поменял нашу парадигму», – отметил он. Если раньше в Сбербанке исходили из того, что сотрудники понимают свою ответственность, то теперь стало понятно, что нельзя полагаться на волю случая, продолжил Греф.
Построить новую систему в один день и без перегибов невозможно, отметил президент Сбербанка. «К сожалению, я боюсь, эти перегибы не на местах, а зачастую они централизованы», – отметил он. В первое время, по словам Грефа, без ручного вмешательства в процессы кибербезопасности не обойтись, однако с каждым месяцем они будут становиться все более автоматизированными.
До конца 2022 г. банк планирует перенести около 80% своих сервисов на новую технологическую платформу, напомнил Греф. «Мы контролируем сегодня в разы больше, чем раньше. К сожалению, то, что мы видим даже за последний месяц, – у нас значительное число инцидентов. Попыток выноса информации из банка самыми разными способами», – заключил он.
В октябре «Коммерсантъ» дважды сообщал о массовой утечке личных данных клиентов Сбербанка, которые впоследствии продавались на черном рынке. Первый раз, в начале октября, сообщалось, что в теневом ресурсе интернета продается база с данными 60 млн держателей кредитных карт Сбербанка. Кредитная организация сначала подтвердила утечку данных 200 клиентов, затем эта цифра выросла до 2000. Банк провел расследование, по итогам которого объявил, что данные были украдены одним из сотрудников.
Во второй раз «Коммерсантъ» обнаружил продавца, который утверждал, что располагает базой данных о заемщиках Сбербанка на миллион строк, накопленных с 2015 г. Банк опроверг информацию о новой утечке.